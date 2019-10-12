«В течение суток пытались взорвать реактор» 4 12.10.2019, 10:20

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В Минске представили «Правду о Чернобыле».

В СССР не хватало технических возможностей, кадров и рабочей ответственности для запуска большого количества атомных станций. Об этом во время презентации своей книги «Правда о Чернобыле» рассказал российский журналист белорусского происхождения Владимир Губарев, который в 1986 году, будучи научным редактором газеты «Правда», первым из представителей СМИ прибыл на место аварии на Чернобыльской аварии, сообщает «Белсат».

Презентация книги Владимира Губарева «Правда о Чернобыле» состоялась 11 октября в минском книжном магазине «Светоч». Автор рассказал, что чернобыльский реактор был лучшим в СССР, за его создание директор ЧАЭС Виктор Брюханов должен был получить звание героя Социалистического труда. Но действия несведущих операторов и Киевэнерго, которые требовали то поднять, то сбросить силу станции, привели к катастрофе.

«В течение суток реактор пытались взорвать. В течение суток реактор сопротивлялся», – заявил Владимир Губарев.

«Глупости творились безостановочно»

Владимир Губарев отметил, что вначале в вопросе ликвидации аварии на ЧАЭС была полная неразбериха, а «глупости делались непрерывно». К 28 апреля даже в Москве «никому в голову не могло прийти, что там взорвался атомный реактор», так как директор станции сообщил только о пожаре, который к тому же был потушен.

До 28 апреля не раздавались и специальные защитные препараты, которые могли бы защитить пожарных и 100 доз которых хранились на ЧАЭС. Лежали нетронутыми и несколько тысяч средств для защиты щитовидной железы. А когда их начали выдавать, дети уже получили большие дозы радиации.

«И было понятно, что через 10 лет мы будем иметь вспышку онкологии в щитовидной железе», – говорит Губарев.

По словам журналиста, странно относился к Чернобыльской катастрофе и руководитель СССР Михаил Горбачев, который никому не доверял и считал, что она была сделана специально против него. Ничего не понимал и руководитель БССР Николай Слюньков, а руководство коммунистической Украины, кроме первого секретаря Владимира Щербицкого, вообще вывезло своих детей из Киева в первые же дни после аварии.

Фото: belsat.eu

По его мнению, в руководстве государства с ядерным оружием «ни хрена никто не понимал».

«Странные, очень противоречивые события, которые показали в каждом, кто кем есть. А каждый вел себя по-разному. Были трусы, но их было мало», – рассказал Губарев и добавил, что те, кто непосредственно был задействован в ликвидации аварии, «не думали ни о деньгах, ни о здоровье».

Автор книги заявил, что ситуация резко изменилась только тогда, когда ЧАЭС 19 мая вывели из подчинения Министерству энергетики.

Хотя во время ликвидации последствий аварии было сделано много ошибок, «стратегических ошибок не было». Единственное, по его мнению, следовало бы дать догореть топливу в реакторе. И хотя в таком случае вырастает зона загрязнения, не было бы проблемы, что делать с топливом, считает автор «Правды о Чернобыле».

«Я обрадовался, когда вышел фильм «Чернобыль»

По мнению Губарева, после взрыва Япония установила в поликлиниках пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов аппаратуры для измерения щитовидной железы почти на 1,5 млрд долларов. Многие европейские страны принимали к себе детей из поврежденных радиацией районов, США передавали бесплатно шприцы. Но после того, как японские аппараты были разломаны или разворованы, в Европу начали ездить здоровые дети, а американские шприцы стали продавать, иностранная помощь прекратилась.

«Я обрадовался, когда вышел фильм «Чернобыль» [сериал от телеканала HBO «Чернобыль». – Belsat.eu] », – говорит Губарев.

Журналист надеялся увидеть хорошую реакцию на сериал, но выяснилось, что «люди не знают ничего». В самом же фильме, который, по его словам, сделан мастерски, «все ложь, что не факт – все брехня».

Также, добавил он, сериал рассчитан на американцев.

«Водку пьют ящиками, голые шахтеры – это конечно возбуждает», – подчеркнул журналист и добавил, что отзывы на «Чернобыль» его расстроили.