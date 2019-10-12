Российское похмелье после крымской эйфории 3 12.10.2019, 10:30

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Как теперь россияне относятся к кремлевской власти?

Свыше трети россиян (38%) считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры участникам летних протестов, вызванных тем, что независимых кандидатов в массовом порядке не допустили к выборам в Московскую городскую думу. Ничего не слышали об этих судебных процессах 28% граждан, а 24% заявили, что согласны с приговорами. Еще 10% затруднились сформулировать свое мнение. Таковы итоги опроса «Левада-центра», обнародованного на сайте социологической организации.

Русская служба «Голоса Америки» попросила прокомментировать полученные данные директора «Левада-центра», доктора философских наук Льва Гудкова.

- Насколько показательны эти цифры, в какой мере они отражают состояние гражданского общества России?

- Кроме опросов общественного мнения других инструментов, чтобы это определить, все равно нет. Вся проблема в интерпретации полученных данных. Но, как представляется, зафиксированное нами разделение мнений по социальным группам и слоям довольно показательно. Например, столичная молодежь, которая более информирована, поскольку пользуется интернетом, сидит в социальных сетях, и просто более свободна, оценивает происходящее совершенно по-другому, чем в среднем по стране. Так, в Москве решения судов (в связи с протестными акциями) считают несправедливыми и политически мотивированными 52%. А, скажем, в селах и малых городах таковых – лишь 32-34%, в полтора раза меньше.

- Какие настроения преобладают среди молодежи?

- Чем люди моложе, тем более критично они воспринимают судебные вердикты, равно как и действия полиции. Такое демонстративное насилие, аресты, вынесение без всяких оснований обвинительных приговоров участникам протестов и просто случайным людям, оказавшимся в не нужный час в не подходящем месте, конечно, спровоцировало очень сильное возмущение. И особенно это задело молодое, «не поротое» поколение, которое было до определенной поры вполне лояльно к власти, но считало, что выборы должно проводиться более-менее честно. А тут и подтасовки, и самое главное – поставленные на поток необоснованные штрафы, аресты, фальсификации дел. И именно молодые люди отреагировали на это крайне негативно. У них обостренное чувство справедливости

- А чем вызвана столь заметная поляризация мнений?

- Люди старшего возраста, бедные группы населения, особенно жители провинции, составляют больше половины населения страны. Среди них очень высока зависимость от федерального телевидения, от подачи информации и ее интерпретации. Там пропаганда весьма эффективна и действенна. Потому что никакие другие толкования событий и иные точки зрения на них до граждан, по большому счету, не доходят, их попросту неоткуда взять. Поэтому люди при опросах либо уходят от ответа, либо принимают официальную, пропагандистскую точку зрения. При подавленности оппозиции, отсутствии общероссийских моральных авторитетов вроде академика Сахарова у определенной категории населения остается действительно тесная зависимость от каналов информации. Есть, правда, и еще одна закономерность. Среди другой части населения в последние годы резко упало доверие к телевидению. У людей растет недовольство к навязываемым там программам, ток-шоу, и они все чаще уходят в социальные сети.

- Однако, глядя на результаты ваших исследований, создается впечатления, что значительная доля россиян либо равнодушна, либо не желает серьезных перемен в стране при том, что жизнь не становится лучше. Чем вы это объясняете?

- Тут очень сложная проблема. Исчезло представление о том, куда идет страна, исчезло представление о вариантах развития страны. Резко вырос уровень страха в условиях дезориентации. Доходы снижаются. Люди опасаются бедности и нищеты. Ситуацию усугубляют страх перед войной, произволом властей и прочее. Люди просто не знают, на что надеяться. Разумеется, они хотят, чтобы было лучше, но не понимают, как это можно сделать. Поэтому, с одной стороны, наблюдается такой психологический трансферт, связанными с иллюзорными надеждами на Путина. Потому что ни на кого больше, в их понимании, полагаться нельзя. С другой стороны, весь опыт подсказывает людям, что от государства, от властей ждать хорошего не приходится. Такая растерянность очень характерна и заставляет отчасти поддакивать властям, во всяком случае, лояльно к ним относиться. Это очень характерное состояние. Можно его интерпретировать как похмелье после крымской эйфории. Тот период прошел, и осталось чувство крайней неудовлетворенности, как всегда это бывает после сильного коллективного возбуждения.