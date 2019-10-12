«Я сделаю все, только верните мне детей» 8 12.10.2019, 11:03

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История, которых в Беларуси, к сожалению, тысячи.

Раиса Солдатенко — мать двоих детей, воспитала их в одиночку. Старшему — 16 лет, младшему — 14. Полтора года назад была лишена родительских прав.

Старый дом в деревне неподалеку от Витебска. Внутри — холод: не топили с утра. Окна занавешены, в полумраке на табуретку садится немолодая женщина и плачет: «Я сделаю все, только верните мне детей». Увидев эту душераздирающую картину, хочется сразу прийти на помощь. Но как только начинаешь задавать вопросы, пытаясь понять причины произошедшего, задумываешься. Говорят, дьявол кроется в мелочах. Здесь — не мелочи, а банальная и от этого еще более тоскливая проза, понятная с первого взгляда и слова. Для того чтобы быть рядом с детьми, этой женщине надо было лишь одно — не пить. Не вышло, пишет onliner.by.

В очередном выпуске цикла монологов «Плохие люди» журналисты рассказали историю, каких в нашей стране, к сожалению, тысячи. В каждой из них фигурируют дети, родители, алкоголь, бедность и государство, которое в какой-то момент говорит: так больше продолжаться не может. У Раисы Солдатенко было два знаковых момента в жизни. Первый — когда органы опеки временно забрали у нее детей, предложив одуматься и как-то настроить свою разваливавшуюся жизнь. Оправившись от шока, она, казалось, все поняла. Привела дом в порядок, показала, что способна заботиться о сыновьях. Их вернули, но спустя некоторое время мало-помалу опасная трясина засосала ее вновь. Наступил второй знаковый момент. И на этот раз с женщиной уже не церемонились: «Все, баста!» Позвонили и сказали: ваши дети теперь живут в другой семье.

Очень тяжело понять и простить человека, который привел ситуацию к такому черному итогу. Сложно поверить в то, что можно все переиграть, повторить — и ситуация изменится. Но вот перед вами на табуретке в холодной темной комнате сидит Раиса Солдатенко и просит: «Дайте мне еще один шанс!» Она не пьет уже полтора года, она поклеила обои и убрала дом. Женщина исправно платит алименты, после получает на руки жалкие полсотни рублей и умудряется даже на них покупать детям гостинцы. Она верит, что может все изменить. Говорит: «Я буду бороться до последнего». Дети верят в маму и ждут, когда можно будет к ней вернуться. Очень хочется, чтобы эта история плохого человека завершилась хеппи-эндом.

Вот лишь некоторые цитаты из этого видеомонолога:

Мы переехали в деревню из Витебска. С мужем развелись: не сошлись характерами.

Алименты он платит, но с детьми не общается. Говорит: «Получаешь алименты — и будь здорова».

Жалею, что уехали из города, но назад уже ничего не вернешь — квартиру не купишь.

Как довела до этого? Немного выпивала… И вот получилась ерунда. Теперь, конечно, очень сожалею, хочу вернуть детей.

Когда нас вызвали в суд по делу о лишении родительских прав, бывший муж сказал: «Может быть, это и хорошо».

После суда плакала, я не думала, что все так получится. Судья сказала, что у меня все же еще есть шанс.

Детей нет дома уже второй год. Сначала они полгода были в детском доме, потом их забрали в приемную семью.

Все из-за рюмки. Главное — не пить, и дети будут дома. Вот и все. Конечно, я себя виню за то, что произошло.

Работаю уборщицей в школе, зарплата небольшая — около 200 рублей. Мне на руки остается 30% — все остальное идет на детей. Стараюсь подработать, это еще рублей 70—80.

Дети постоянно говорят, что хотят домой. Старший уже учится, приезжает на выходные. Младшего могу видеть, когда езжу к нему сама. Но мы практически ежедневно созваниваемся.

Я думаю, что дети ничего плохого обо мне не думают. Иначе вообще со мной не общались бы, сказали бы: «Зачем ты нам?» Бывают же такие случаи, когда детей забирают и они вообще не хотят видеть родителей.

Полтора года уже не пью и даже не думаю об этом. Горя я получила из-за этой ерунды и больше не хочу. Хочу нормальную, хорошую семью.

Я хочу, чтобы дети были со мной. Вернуть их. Больше мне ничего не надо.