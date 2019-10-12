«Мы прорвемся»: якутский шаман рассказал, как будет добираться до Москвы 12.10.2019, 11:12

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Александр Габышев снова собирает отряд.

Якутский шаман Александр Габышев снова собирает отряд, чтобы продолжить поход на Москву. Накануне он выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал его добровольно уйти в отставку.

"Первый был приказ – приготовиться. Второй приказ – по сложившимся обстоятельствам, подробнее вы потом узнаете. Отряд, приказываю – явиться в Якутск!" – говорит шаман в своем обращении.

Он приказал явиться всем 24 участникам пешего похода на Москву. Шаман Александр Габышев снова собирается в путь. Новый старт намечен на весну и стартовать отряд будет ровно с того места, где его задержали вблизи Иркутска, сообщает currenttime.tv.

"Никакие судебные разбирательства меня не задержат. Если оно протянется лето, никакие меня препятствия не задержат. Как запланировано, весной поход будет продолжен. Мы прорвемся, надо будет – силой", – обещает он.

Для Александра Габышева предстоящий поход будет уже третьей попыткой добраться до российской столицы пешком. Первую он предпринял осенью 2018 года. Вторую – в марте этого года. Тогда шаману и людям, которые к нему примкнули в пути, удалось пройти три тысячи километров. Возле Иркутска в спящий лагерь ходоков нагрянула полиция. Габышева забрали, отправили в Якутск и предъявили ему обвинения в призывах к экстремистской деятельности. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и живет в доме сестры. Его представители продолжают собирать деньги, но уже не на судебные издержки, а на продолжение похода.

"Если вынужденно какие-то обстоятельства, то мы и среди зимы продолжим, а если все нормально, то с весны, с теплом, мы обязательно выйдем, и никакие препоны ни меня, ни мой отряд не удержат. Первый член моего отряда прилетит в понедельник. Это известный и всеми уважаемый Дед Мороз. Он уже купил билет", – объясняет шаман.

"Я готов в любую минуту пойти по трассе. Потому что цель народовластие, возвращение свободы, свободы выражения своего мнения", – подтверждает Дед Мороз (он же – Виктор Егоров).

В недавнем обращении к Путину Габышев заявил, что к 2021 году все равно доберется до Москвы и пообещал обеспечить президенту безопасность, если тот добровольно уйдет в отставку.

"Я бы, если он мирно желал меня встретить, сказал ему – уходи, пожалуйста, демон, я тебя все равно считаю демоном. Мирно иди в отставку, ни один волос с тебя не упадет. Ни одна капля крови с тебя не упадет", – говорит Габышев.

Собрать свой отряд в прежнем составе Габышеву, вероятно, уже не удастся: некоторые его участники разъехались по домам, одного под конвоем депортировали на родину, в Казахстан. Еще несколько человек планируют уже самостоятельный поход под видом туристической прогулки из Новосибирска. Но сам Габышев не сомневается, что сразу после старта к нему примкнут десятки новых сподвижников.