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В Москве ночью задержали менеджера фонда Навального Руслана Шаведдинова

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  • 12.10.2019, 11:35
  • 1,357
В Москве ночью задержали менеджера фонда Навального Руслана Шаведдинова
Фото: RFL/RL

Его хотели заставить подписать некие «документы».

В Москве минувшей ночью был задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов. Он написал в твиттере, что полицейские ждали его в подъезде собственного дома, сообщает Радио Свобода.

«Привезли в ОВД «Аэропорт», никто не понимает ничего, одному эшнику просто сказали снимать как я сижу в актовом зале. Трудная работа у людей», - написал в твиттере Руслан Шаведдинов.

В ОВД «Аэропорт» Шаведдинову стало плохо, отметил менеджер ФБК Илья Пахомов. В полицию приезжала «скорая помощь». Ему отказывались вызывать медиков до того, как он подпишет некие «документы».

Причину задержания они не назвали, но уже в отделе выяснилось, что за Шаведдиновым приехали сотрудник центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») и военный комиссар.

В итоге Шаведдинова отпустили через три часа после задержания. Какой протокол полицейские оформили на сотрудника ФБК, неизвестно.

На этой неделе Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией в список «иностранных агентов» – за «попытки повлиять на органы власти» и организацию митингов при получении некоего иностранного финансирования в размере 140 тысяч рублей.

До этого Следственный комитет возбудил против ФБК дело об отмывании средств. По нему прошли обыски во всех региональных штабах оппозиционера Алексея Навального. Счета многих его сотрудников были заблокированы.


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