закрыть
12 октября 2019, суббота, 14:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сколько на самом стоит платная медицина в Беларуси

4
  • 12.10.2019, 11:51
  • 1,641
Сколько на самом стоит платная медицина в Беларуси

Станет ли она альтернативой очередям и скандалам в государственных поликлиниках?

Длинные очереди, постоянные споры и скандалы, а также потерянное время – большинство белорусов уже привыкло к такому сценарию посещения поликлиники. Однако сегодня есть альтернатива – частные медцентры. Они работают как по медстраховке, так и напрямую. В стоимость страховки обычно входят УЗИ, сдача анализов, консультации узких специалистов. Myfin.by выяснил расценки на медицинские услуги частных медцентров Минска.

ЛОДЭ: консультация кардиолога – от 34 до 40 BYN

Многопрофильная медицинская компания «Лодэ» оказывает медицинские услуги с 1992 года. В центре осуществляют приём узкопрофильные специалисты, в том числе, гастроэнтеролог, дерматолог, аллерголог, стоматолог, офтальмолог, хирург, эндокринолог.

Стоимость консультации, например, у кардиолога составляет от 34 до 40 BYN. В консультацию входит выявление жалоб пациента, объективный осмотр (кожи, полости рта, суставов, выслушивание легких и сердца, пальпация живота), выписка рецептов на лекарства, выдача листка нетрудоспособности.

Цена консультации педиатра в ЛОДЭ также варьируется в пределах от 34 до 40 BYN. Выезд терапевта или педиатра на дом в пределах МКАД будет стоить 65 BYN.

НОРДИН: анализ крови – от 3,87 до 30 BYN

В медицинском центре «Нордин» можно получить консультации врачей-специалистов, а также сдать анализы. Забор крови из вены будет стоить от 3,87 BYN, а оценка показателей зависит от вида и их количества, что определяется лечащим врачом.

Так, например, оценка общего белка в крови стоит от 1,59 BYN; билирубина – от 1,79 BYN, холестерина – от 1,82 BYN; гомоцистеина – от 24,52 BYN.

В центре «Нордин» можно также сделать вакцинации от ряда болезней. Так, вакцинация от гриппа обойдется в 23 BYN, от дифтерии, столбняка и коклюша – в 70 BYN.

Консультация стоматолога стоит от 16 BYN, а ультразвуковая чистка зубов обойдется в 100 BYN. В центре можно сделать и отбеливание зубов, правда это «выльется в копеечку» – цена на данную услугу стартует от 330 BYN.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек обойдется пациенту в 24 BYN, а УЗИ сердца – в 53 BYN. Беременные женщины могут сделать УЗИ плода: эта услуга стоит от 19 BYN.

КРАВИРА: осмотр глаза с фундус-линзой – 18,36 BYN

В частной клинике «Кравира» организован взрослый и детский прием. Здесь можно получить разнообразные медицинские и косметологические услуги.

Первичный прием врача-терапевта в «Кравире» стоит 38,29 BYN. Прием с выездом терапевта на дом по Минску обойдется в 53,75 BYN; по Минскому району – в 59,01 BYN; на расстояние в пределах 20 км от Минска – в 66,91 BYN. Цены на выезд врача на дом здесь ниже, чем в «Лодэ».

В центре можно пройти осмотр и лечение у врача-флеболога. Первичный прием флеболога будет стоить 38,50 BYN. Лазерное лечение варикозного расширения вен обойдется в 2250 BYN.

Индивидуальное занятие с логопедом для детей с 2 лет стоит 20,56 BYN; столько же будет стоить один сеанс логопедического массажа.

Отбеливание зубов в «Кравире» обойдется в 316 BYN, а панорамный снимок зубов с записью на диск – в 8,96 BYN.

Медстраховка выгоднее

Следует отметить, что при желании пройти полное медицинское обследование, а также получать квалифицированную медицинскую помощь в течение года выгоднее заключить со страховой организацией договор добровольного страхования медицинских расходов. Так, например, годовая медицинская страховка на сумму $5000 в «Белгосстрахе» будет стоить $300.

При ответственном подходе пациента к своему здоровью, посещению врачей разного профиля, сдаче всех необходимых анализов, медицинское страхование оправдывает затраты. Вместе с тем, не нужно забывать, что страховка покрывает не все услуги, и нужно внимательно изучать программу медицинского страхования перед подписанием договора.


популярное за неделю

Мнение

Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц
Весь такой противоречивый
Весь такой противоречивый Ирина Халип