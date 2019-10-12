Сколько на самом стоит платная медицина в Беларуси 4 12.10.2019, 11:51

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Станет ли она альтернативой очередям и скандалам в государственных поликлиниках?

Длинные очереди, постоянные споры и скандалы, а также потерянное время – большинство белорусов уже привыкло к такому сценарию посещения поликлиники. Однако сегодня есть альтернатива – частные медцентры. Они работают как по медстраховке, так и напрямую. В стоимость страховки обычно входят УЗИ, сдача анализов, консультации узких специалистов. Myfin.by выяснил расценки на медицинские услуги частных медцентров Минска.

ЛОДЭ: консультация кардиолога – от 34 до 40 BYN

Многопрофильная медицинская компания «Лодэ» оказывает медицинские услуги с 1992 года. В центре осуществляют приём узкопрофильные специалисты, в том числе, гастроэнтеролог, дерматолог, аллерголог, стоматолог, офтальмолог, хирург, эндокринолог.

Стоимость консультации, например, у кардиолога составляет от 34 до 40 BYN. В консультацию входит выявление жалоб пациента, объективный осмотр (кожи, полости рта, суставов, выслушивание легких и сердца, пальпация живота), выписка рецептов на лекарства, выдача листка нетрудоспособности.

Цена консультации педиатра в ЛОДЭ также варьируется в пределах от 34 до 40 BYN. Выезд терапевта или педиатра на дом в пределах МКАД будет стоить 65 BYN.

НОРДИН: анализ крови – от 3,87 до 30 BYN

В медицинском центре «Нордин» можно получить консультации врачей-специалистов, а также сдать анализы. Забор крови из вены будет стоить от 3,87 BYN, а оценка показателей зависит от вида и их количества, что определяется лечащим врачом.

Так, например, оценка общего белка в крови стоит от 1,59 BYN; билирубина – от 1,79 BYN, холестерина – от 1,82 BYN; гомоцистеина – от 24,52 BYN.

В центре «Нордин» можно также сделать вакцинации от ряда болезней. Так, вакцинация от гриппа обойдется в 23 BYN, от дифтерии, столбняка и коклюша – в 70 BYN.

Консультация стоматолога стоит от 16 BYN, а ультразвуковая чистка зубов обойдется в 100 BYN. В центре можно сделать и отбеливание зубов, правда это «выльется в копеечку» – цена на данную услугу стартует от 330 BYN.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек обойдется пациенту в 24 BYN, а УЗИ сердца – в 53 BYN. Беременные женщины могут сделать УЗИ плода: эта услуга стоит от 19 BYN.

КРАВИРА: осмотр глаза с фундус-линзой – 18,36 BYN

В частной клинике «Кравира» организован взрослый и детский прием. Здесь можно получить разнообразные медицинские и косметологические услуги.

Первичный прием врача-терапевта в «Кравире» стоит 38,29 BYN. Прием с выездом терапевта на дом по Минску обойдется в 53,75 BYN; по Минскому району – в 59,01 BYN; на расстояние в пределах 20 км от Минска – в 66,91 BYN. Цены на выезд врача на дом здесь ниже, чем в «Лодэ».

В центре можно пройти осмотр и лечение у врача-флеболога. Первичный прием флеболога будет стоить 38,50 BYN. Лазерное лечение варикозного расширения вен обойдется в 2250 BYN.

Индивидуальное занятие с логопедом для детей с 2 лет стоит 20,56 BYN; столько же будет стоить один сеанс логопедического массажа.

Отбеливание зубов в «Кравире» обойдется в 316 BYN, а панорамный снимок зубов с записью на диск – в 8,96 BYN.

Медстраховка выгоднее

Следует отметить, что при желании пройти полное медицинское обследование, а также получать квалифицированную медицинскую помощь в течение года выгоднее заключить со страховой организацией договор добровольного страхования медицинских расходов. Так, например, годовая медицинская страховка на сумму $5000 в «Белгосстрахе» будет стоить $300.

При ответственном подходе пациента к своему здоровью, посещению врачей разного профиля, сдаче всех необходимых анализов, медицинское страхование оправдывает затраты. Вместе с тем, не нужно забывать, что страховка покрывает не все услуги, и нужно внимательно изучать программу медицинского страхования перед подписанием договора.