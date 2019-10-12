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Сергей Петрухин: Эти «бедные девочки» пришли за моим утюгом

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  • 12.10.2019, 12:13
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Сергей Петрухин: Эти «бедные девочки» пришли за моим утюгом
Фото: «Радыё Свабода»

Блогер отказывается выплачивать штраф за «оскорбление» милиции.

Брестский блогер Сергей Петрухин не хочет выплачивать штраф за «оскорбление милиционера» в полном размере. Именно поэтому он получил письмо от судебного исполнителя Ленинского района города Бреста. В нем говорится, что если средства не поступят в ближайшее время, то могут быть назначены общественные работы или возбуждено еще одно уголовное дело, рассказал Сергей Петрухин «Радыё Рацыя».

«Это уголовное наказание было назначено якобы за «клевету» и «оскорбление» в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД города Бреста. Я это все делаю, как считаю нужным. Потому что, честно говоря, я виновность свою не признаю. И выплачивать штраф мне не хочется. И это с их стороны не очень красиво выглядит. У меня описали имущество. Но имущества у меня нет. Эти бедные девочки писали, там утюг, там кухня», - рассказал блогер.

Пока блогер Сергей Пятрухин не намерен выплачивать штраф в полном размере, поскольку не считает себя виновным. Часть денег была выплачена, благодаря неравнодушным брестчанам.


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