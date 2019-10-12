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В США начато расследование в отношении адвоката Трампа

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  • 12.10.2019, 12:54
В США начато расследование в отношении адвоката Трампа

Рудольфа Джулиани заподозрили в лоббизме.

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани - адвоката президента страны Дональда Трампа. Джулиани подозревают в нарушении законов о лоббизме. Об этом сообщила в субботу, 12 октября, газета The New York Times со ссылкой на свои источники, передает dw.com.

Речь идет о работе Джулиани в Украине, в частности, прокуроры изучают его возможные попытки добиться отставки тогдашнего посла США в Киеве Мари Йованович.

Связи Джулиани с бизнесменами советского происхождения

Отмечается, что расследование в отношении Джулиани связано с делом бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фурмана. Их ранее обвинили в нарушении правил финансирования избирательных кампаний - они перечисляли слишком крупные пожертвования в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, при этом использовались деньги неназванного российского бизнесмена.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что Фруман и Парнас помогали Джулиани установить контакт с украинскими властями, чтобы добиться начала расследования против вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 Джо Байдена и его сына. По данным источников издания, Трамп отозвал посла Йованович в мае этого года якобы из-за препятствий попыткам убедить Киев провести расследование в отношении Байденов.

Громкий политический скандал в США вспыхнул после телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Байденов. После этого демократы потребовали импичмента президента США.


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