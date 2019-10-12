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Андрей Войнич: Даже в «ведомственных» домах очень много наших сторонников

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  • 12.10.2019, 13:02
Андрей Войнич: Даже в «ведомственных» домах очень много наших сторонников

Что рассказал месяц сбора подписей о настроениях белорусов?

7 октября закончился сбор подписей за участников парламентской кампании от «Европейской Беларуси». Итоги прошедшего месяца для пресс-службы гражданской кампании «Европейская Беларусь» подвел активист и видеоблогер Андрей Войнич:

- Сбор подписей показал, что белорусы ждут перемен в стране, многие из них решительно настроены и готовы сами принимать активное участие в общественной жизни. Во время сбора подписей по квартирам мы знакомились с людьми, много общались, кто-то из наших новых знакомых приходил потом на пикеты - посмотреть и даже какое-то время постоять с нами. Люди абсолютно разных возрастов и даже социальных групп, это очень показательно.

Знаете, у нас на обходах было несколько "ведомственных" домов, где живут военные, милиционеры и представители власти разных уровней и чинов. Приятно удивило то, что среди них очень много наших сторонников, они активно оставляли подписи.

У нас есть шансы на нормальное будущее, и шансы не малые. Я понимаю, что мы реально можем сменить нынешнюю власть и изменить жизнь Беларуси в лучшую сторону, благодаря поддержке людей, если предложим реальный план смены власти.

- Впереди — месяц агитации. Какие у вас планы в случае регистрации?

- Планы простые — работать. Независимо от того, как пройдёт регистрация в кандидаты и сами выборы. Главное не сидеть сложа руки и не поддаваться затихающей уже тенденции принятия "особого пути" Лукашенко. К счастью, на сегодняшний день много людей хотят и готовы помогать в любой работе, потому что в обществе уже есть понимание того, что нынешний курс Беларуси только загонит нас всех в ещё более глубокую яму, во всех смыслах.

На пикетах, например, люди чаще всего после подписи желали удачи, шутили что с Ермошиной, она нам понадобится, благодарили за то, что мы делаем и что самое, по-моему, важное - говорили о том, что мы вдохновляем их, толкаем к активности, к борьбе за свои права и за качественную жизнь в целом.

Хотя по моему, это такое взаимное вдохновение, потому что, видя сегодняшние настроения людей я понимаю, что у нас всё получится, что нас в действительности много и что мы все, вся Беларусь — это серьезная сила, способная на многое.


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