закрыть
12 октября 2019, суббота, 14:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Что белорусы сметают с полок в «черную пятницу»

2
  • 12.10.2019, 13:21
Что белорусы сметают с полок в «черную пятницу»

И сколько планируют потратить на распродажах в этом году.

Большинство белорусов - 89% - знают, что такое «черная пятница», а треть уже решили, что именно купят на распродажах в этом году. Об этом свидетельствуют данные исследования портала black-friday.global, в котором поучаствовали покупатели из 55 стран, пишет tut.by.

«Черная пятница» — традиционный день распродаж, который проходит в конце ноября. Изначально она появилась в США, где черная пятница приходится на следующий день после Дня благодарения (четвертый четверг ноября), а потом распространилась по всему миру. В 2019 году она выпадает на 29 ноября.

Эксперты black-friday.global отмечают, что, согласно их внутренним данным, продажи в «черную пятницу» в Беларуси вырастают на 1138%. По этому показателю недалеко от нас оказались Швейцария (+1246%) и Финляндия (+1130%). А с большим отрывом вперед вырвалась Германия — +2418%. В среднем по миру продажи вырастают на 663%. Так что мы обгоняем среднемировой показатель в два раза.

В прошлом году средняя скидка по Беларуси в «черную пятницу» составила 54%. Это немного меньше, чем в 2017-м, когда средняя скидка равнялась 56%. Меж тем покупатели ожидают от магазинов средних скидок в 62%. Магазины стран-соседок в основном предлагают более щедрые распродажи: в России — 57%, в Украине — 64%. А в Польше скидки в «черную пятницу» оказались меньше, чем у нас — в среднем 49%.

По данным опроса портала, среднестатистический белорус планирует потратить на распродаже 300 рублей (примерно 147 долларов). Лидер здесь — США, где участники распродажи планируют потратить по 485 долларов. При это 36% белорусских респондентов уже определились, что именно хотят купить на распродаже в этом году.

Чаще всего во время «черной пятницы» белорусы покупают одежду, обувь, косметику и парфюмерию, бытовую технику и детские товары. А вот электроника, на которую приходится значительная часть продаж в некоторых странах, например Швейцарии или Бразилии, в белорусский топ-5 не попала.

А вот как проходила «черная пятница» в белорусских магазинах в прошлом году.


популярное за неделю

Мнение

Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц
Весь такой противоречивый
Весь такой противоречивый Ирина Халип