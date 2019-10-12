«Выпил полтора литра кваса и сел за руль»
- 12.10.2019, 13:48
В Гродно задержали развозившего пассажиров таксиста с 1,8 промилле.
Пьяный таксист возил пассажиров в Гродно, сообщает gomel.today со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел накануне. Местные жители сообщили в ГАИ о водителе Skoda, который подозрительно вилял по дорогам города.
«Инспекторы выдвинулись на улицу Болдина и за кольцом остановили водителя путем включения проблесковых маячков. В ходе разговора с мужчиной инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения», — рассказали в УВД.
Медицинское освидетельствование показало, что в организме 39-летнего мужчины 1,8 промилле.
Таксист в протоколе объяснил, что перед тем, как сесть за руль, выпил полтора литра кваса.
Проводится проверка.