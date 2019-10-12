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Москва нашла себе новые неприятности

  • Сергей Климовский
  • 12.10.2019, 13:54
Москва нашла себе новые неприятности

Случайность? Нет, карма.

Нижняя палата парламента Нидерландов 8 октября единогласно постановила провести новое расследование по рейсу МН17 на тему: почему Украина летом 2014 г. не «закрыла небо» над Донецкой областью.

В Кремле радостно потирают руки, поскольку тупые и плохо представляют, к чему это может привести. «Казус Маркива» в Италии, приведший в совокупности с другими факторами к кризису в ее правительстве и исключению из него партии «Лига», кремлевцев ничему не научил. Второй урок им преподадут в Нидерландах.

Пока все идет вроде как по плану. Пророссийское лобби в Нидерландах инициировало расследование и дебаты о том, должно было правительство Украины «закрывать небо» или не должно. В Нидерландах все так устали от Украины, что опять охотно согласились о ней поговорить долго и обстоятельно. Если лобби честно отрабатывает денежки Кремля, демонстрируя уровень коррупции в политикуме Нидерландов, то оппозиция готова охотно поговорить, чтобы пошпынять правительство Марка Рютте, который был премьером и в 2014 г. Правительство и партия Рютте тоже готовы охотно поговорить об Украине. Все правительства любят обсуждать события, произошедшие вне территории их юрисдикции. Правительство Рютте не исключение.

В результате никого уговаривать не пришлось и все единодушно согласили поговорить об Украине. Вслед за правительством и парламентом в разговор об Украине включились и СМИ Нидерландов, для которых это уже скорее внутреннее событие, чем внешнее. Скоро и блогеры с соцсетями подтянутся, демонстрируя всеобщую усталость от Украины. Это в дополнение к активному обсуждению европейским политикумом и СМИ так называемой «формулы Штайнмайера». Молчит только сам Франк-Вальтер Штайнмайер. За океаном тему Украины будирует Трамп. Будирует как умеет, и волна оттуда накрывает Европу, вызывая просто тотальную усталость от Украины. «Газпром» с «Северным потоком 2» тоже не дает никому забыть об Украине.

Похоже, от Украины устали только московские пропагандисты и вся кремлевская рать, но стесняются сознаться в этом. Почему и говорят, что от нас устали в Европе, в США, в Канаде, в Австралии и в Африке. Подозреваю, в Африке и не напрягались, чтобы устать. Если московиты еще нас не завоевали, но уже так сильно устали, то что с ними будет, если они нас все-таки завоюют? Лавров, Путин и Шойгу точно прилягут в гроб отдохнуть, Киселев, Соловьев и семейство Скабеевых слягут еще раньше от измождения. В гробу мы видали всех этих завоевателей.

Нидерландцы от нас не устали, в отличие от россиян, и согласны говорить об Украине до конца года, и в следующем году тоже. Со своей стороны, мы тоже всегда готовы этот разговор поддержать. Можем даже предложить провести совместный референдум или телемост с выездом полка «голубых касок» на место падения Боинга с рейса МН17 для лучшего изучения обстоятельств дела.

Единодушное решение парламента Нидерландов поговорить о рейсе МН17 и Украине – это просто подарок судьбы и Кремля. Говорить о нас и без нас долго в Амстердаме не смогут, так что в нашем распоряжении появляется такая интересная площадка как трибуна в парламенте Нидерландов. Верховная Рада и МИД могут уже начинать формировать для нее делегации и выписывать командировки. Эта площадка и заданный ракурс разговора об обязанности «закрывать небо» просто идеальное место для старта нескольких интересных запросов, а также совместных резолюций и коммюнике.

Например, для совместной нидерландско-украинской резолюции о начале РФ в 2014 г. необъявленной войны против Украины, как причине для «закрытия неба». Ведь для того, чтобы требовать «закрыть небо» надо сначала официально указать на причину такого действия, то есть на Россию и ее агрессию. Без такой совместной резолюции дебаты будут бессмысленными и непродуктивными. Уже предвижу радость Лаврова, Захаровой и всей кремлевской рати от рождения такой резолюции в Амстердаме.

Гораздо большую радость они испытают от появления совместных нидерландско-украинских запросов в ООН, а также в парламенты Великобритании и США как гарантов суверенитета и территориальной целостности Украины по Будапештскому договору, с вопросом, что ими было сделано в 2014 г. для отражения российской агрессии против Украины. Насколько эти меры были эффективны и т.д. Можно также направить и совместный запрос в Госдуму РФ на тему признания и уважения ею суверенитета и территориальной целостности Украины, а также по вопросам, смежным с рейсом МН17.

Очень интересный разговор может получиться. Особенно, если в Нидерланды прибудут Цемах, Гиркин и другие лица, встречи с которыми так жаждет Следственный комитет в Гааге, созданный Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной. Работу его частично финансирует также Великобритания, граждане которой тоже погибли в рейсе МН17.

Де-факто дебаты в парламенте Нидерландов станут прелюдией к началу в марте 2020 г. заседания суда в Гааге по рейсу МН17. Насколько активно в этих дебатах поучаствует Украина будет зависеть от Верховной Рады и лично от главы МИД Вадима Пристайко. В целом, пророссийское лобби в Нидерландах наколядовало Кремлю крупные неприятности и там, где он их меньше всего ожидал. Не все идиоты одинаково полезны.

Исторически так сложилось, что в Европе есть три страны со слишком влиятельным пророссийским лобби – Австрия, Италия и Нидерланды. В Австрии после приезда Путина на свадьбу к главе ее МИД Карин Кнайсль все как-то не заладилось и кончилось большим шпионским скандалом с правительственным кризисом и досрочными парламентскими выборами в сентябре. За два года это уже вторые досрочные выборы в Австрии, где как кажется, ничего не происходит, в отличие от Украины. Сама Кнайсль через год после танца с Путиным ушла из МИД на свою ферму. В Италии огромный коррупционный скандал вокруг «Лиги» и российских денег, далекий от своего завершения. Теперь перст Судьбы указывает на Нидерланды. Случайность?! – Нет, карма.

Сергей Климовский, «Фейсбук»


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