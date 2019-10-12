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«Я должен пахать, а половину денег получат другие?»

  • 12.10.2019, 14:49
«Я должен пахать, а половину денег получат другие?»
Иллюстрационное фото

Почему строитель из Витебска уволился с официальной работы и стал трудиться на себя.

Свою историю изданию vkurier.by рассказал строитель из Витебска:

«Год назад я решил, что мне надоело работать на «дядю» и содержать «контору», потому со спокойным сердцем написал заявление на увольнение по собственному желанию. Уж свою тысячу белорусских рублей в месяц я получу в любом случае, – начал рассказ 39-летний строитель из Витебска Анатолий (имя мужчины по его просьбе изменено).

«Стаж работы Анатолия в строительстве – почти 20 лет. Он успел поработать как в государственных строительных организациях, так и в частных, съездить на заработки в Москву и Сочи. Последние годы мужчина много «халтурил» в свободное от основной занятости время. В результате у него сформировалась своя клиентская база, которая постоянно пополняется.

У меня двое детей, – рассказал Анатолий. – Дочка пошла в третий класс, сыну – два годика. Бабушки с дедушками живут далеко, потому мы можем рассчитывать только на себя. В связи с этим на заработки я уехать больше не могу – нужно помогать жене. Моя официальная зарплата практически никогда не превышала 1000 белорусских рублей, в хорошие месяцы столько же я мог заработать по вечерам и выходным на «халтурах».

Анатолий решил не оформлять ИП на оказание монтажно-санитарно-технических услуг, потому что это невыгодно: заказов у него и без официальной рекламы хватает. Сарафанное радио работает хорошо, клиенты, оставшиеся довольными его работой, рекомендуют специалиста своим родственникам, знакомым и друзьям. Чтобы не считаться тунеядцем, мужчина оформился сторожем.

«Берем официальную смету в одной из строительных организаций города. Нужно провести отопление на два этажа и оборудовать теплоузел. В смете заложена зарплата 13 тысяч белорусских рублей. Но рабочие не получат эти деньги, потому что 30-50 процентов от суммы (все зависит от конкретной организации) идет на оплату труда директора, экономистов, бухгалтеров, отдела снабжения и других «конторских». И то это при условии 100% выработки. А если рабочие такую выработку не дают, то им достанется еще меньше.

Так почему я должен пахать, а половину денег получат другие? Мы на стройке всегда смеялись, что один рабочий кормит двух-трех «ИТРов» (инженерно-технических работников) и что без нас, работяг, они никуда. А ведь так и есть», – прокомментировал Анатолий.

По словам мужчины, желающих воспользоваться его услугами немало, причем вне зависимости от сезона. Конечно, в теплое время года заказов больше, но и зимой их немало.

«Самые выгодные заказы – новые дома и коттеджи, — отметил Анатолий. – Например, недавно работал в небольшом новом двухэтажном доме. Хозяева сами закупили все необходимое. Нужно было сделать канализацию, отопление и водопровод. Работали вдвоем с другом четыре дня с 8 утра и до 8 вечера, зато получили на руки 1,5 тысячи долларов. На официальной работе такие деньги и за месяц не всегда выходят».

Когда нет крупных заказов, Анатолий берется и за мелкие. Например, установить умывальник (от 10 рублей), подключить стиральную машину (30-70 рублей) или душевую кабину (60-150 рублей в зависимости от того, нужна ли сборка и какой функционал). А если есть свободное время, то мужчина продолжает строительство своей дачи.

«Конечно, месяц на месяц не приходится, но зарабатываю я уж никак не меньше, чем на официальной работе, – отметил Анатолий. – К тому же нет графика с 8 до 17 и, самое главное, тобой не командуют люди, которые ничего не понимают в твоей работе, им лишь бы поорать и показать, что они начальники.

Если в нашей стране не готовы платить официальную зарплату, за которую можно нормально жить, то пусть не удивляются, что строители уезжают на заработки или начинают работать на себя. Как власть относится к людям, так и они к ней. Недаром говорят, Беларусь – страна для жизни. Вот только каждый вкладывает в это свой смысл».


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