Петля Путина 4 Александр Сотник

12.10.2019, 14:58

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В Кремле чувствуют приближение исторического катаклизма.

Замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник Александр Горовой написал для полицейских методичку, формирующую алгоритм действий при покушении на оскорбление государства, которое вы все так любите. Начальники региональных УМВД должны «взять под личный контроль» все административные дела об оскорблении власти. При этом полицейский обязан установить, пытался ли человек, оскорбляющий власть, «противопоставить себя окружающим, демонстрировать цинизм и надменность, уничижительное отношение к обществу, государству и госсимволам». Если внимательно прочесть методичку, можно понять, что генеральская цель – кардинальное расширение круга подсудимых за это самое «оскорбление».

За мыслепреступления в России пока не судят, а вот за косой взгляд в сторону любого «Пуйлёныша» можно огрести не только административный штраф, но и реальный срок на «зоне». Как Павел Устинов. Он-то думал, что просто вышел из метро и был грубо повален на асфальт, но нет: он «вывихнул плечо полицейскому» и отправился на «условный год». Или как Кирилл Жуков, попытавшийся в шутку дотронуться до забрала полицая. Дотронуться не получилось, а вот заработать 3 реальных года колонии – удалось. И так будет с каждым, кто рискнет посягнуть на основы установленной в России хунты. «Никакой политики в «Московском деле» нет», - резюмировал Песков, после чего можно с уверенностью заключить: «Никаких признаков человечности в путинской хунте не обнаружено».

Путинизм доказал: атрофия эмпатии приводит к полному расчеловечиванию, превращая государство в аппарат – бездушную машину, уничтожающую на своем пути всех – без разбора. Истории условных арашуковых, абызовых и улюкаевых ярко подтверждают этот тезис. Стоит обостриться закулисной борьбе в Кремле – и из-под ковра, как футбольные мячи, начнут выкатываться головы бастрыкиных и золотовых, силуановых и набиуллиных. Неприкасаемые – и то условно – бонзы, их круг обозначен списком «политбюрошечки»: Путин, Медведев, Патрушев, Бортников, Иванов, Нарышкин, Вайно, Лавров, Матвиенко, Колокольцев, Володин. Остальные – какие бы погоны ни носили, и в какие бы кабинеты ни входили – могут быть принесены в жертву системе в любой момент. Причем, её кровавый алтарь с каждым днем только расширяется, и чем больше жертвоприношений – тем острее ощущается её голод. Закланными агнцами её не насытить: ей весь мир подавай.

Главная проблема путинистов заключается в том, что они не верят в некоторые исторически обоснованные вещи. Речь вовсе не о Боге, райских кущах и адских страданиях, в кои не верит даже мохнатый дед Гундяй. Речь – о неминуемой ответственности, которую придется понести за накопившийся массив преступлений. Ведь за каждым несправедливым, а по сути – преступным – решением стоит не просто прокуратура, следком или «Мосгорсуд». Это – конкретные люди с именами собственными и личными биографиями, с частными проблемами, детьми, внуками, друзьями, а также – счетами и недвижимостью. И в момент, когда система начнет рушиться – выяснится, что они – не «винтики», а такое же презренное сырье, как и те, кого они еще вчера перемалывали в угоду государственной мясорубке. Но и это еще не все. Режимы типа путинского имеют обыкновение схлопываться внезапно и в один момент – так, что не переобуешься, просто не успеешь. И хорошо, если у тебя есть частный джет, он даст тебе шанс быстро взбежать по трапу и с облегчением помахать Родине ручкой из-за облаков. А что делать этим – уже засвеченным лжесвидетелям в погонах, что по приказу начальства отправляют на зону невинных граждан? И условному «Криворучке» делать-то что? У него, скорее всего, и личного самолета-то нет. Чай – не Шувалов, нахапавший миллиарды…

А у этих будет суицид: у одних – петля, у других – самострел, у третьих – полет из окна в вечность. И единственный выход, дающий им хоть какую-то гарантию на будущее – максимальная пролонгация путинского режима. Поэтому они будут лютовать. Лжесвидетельствовать, обвинять, судить, сажать, издеваться, пытать, бить и уничтожать физически. Им уже не до «исторических свершений», не до освоения бабла от «нацпроектов», когда уже самому тупому понятно, что никаких «прорывов» не будет, а если вдруг и произойдут – то такие, что не приведи, Господи!..

Они чувствуют приближение исторического катаклизма – как звери, запертые в клетках, чувствуют неизбежность землетрясения. Ведь уже 20 лет этот «коленоподъёмник» у власти, и за это время столько наворочано всеми, что простой «гонкой на лафетах» не обойдешься. Старички из Политбюро соседних территорий не захватывали, им страны Варшавского договора по наследству достались. Ну, а то, что сдали позиции – так это плановая экономика рухнула, не выдержав обвала цен на нефть и элементарной конкуренции с проклятым Западом. А тут – парад политических хотелок привел к тотальной деградации – такой, что без патриотического наркоза взглянуть страшно. Как и предрекалось: останется только Путин, несуразным штырём торчащий в центре скрепной пустыни. И – нехорошее предчувствие, заставляющее метаться по вольеру и выть от безысходности.

Всем оставаться на своих местах! Никто никуда не летит, не плывет, не ползет. Наших депутаток допрашивают агенты ФБР прямо в аэропортах! Дадим отпор и симметричный ответ! ГРУшников обвиняют в дестабилизации Европы – вздыбим шерстяной покров Кузькиной матери! У нас даже вождь отмечает день своего выкидыша в этот мир в суровой тайге, питаясь мхом и грызя валежник. Учитесь и не скулите. Всех подташнивает и всем тяжело? – а это мы беременны новой национальной идеей. Какой именно? – скоро узнаете. Она поможет вам забыть, что вы когда-то были людьми. Так будет проще доживать последние годы нечеловеческого безвременья. Или месяцы. Или дни. Ведь никто не скажет, сколько эта дохлятина еще будет дергаться в петле у Владимира Путина.

Александр Сотник, «Фейсбук»