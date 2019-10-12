Уникальные клады Тутанхамона: как удалось сохранить сокровища 1 12.10.2019, 15:10

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У ученых есть две теории.

Тутанхамон является, возможно, наиболее известным древним египетским правителем для обычного человека. Ведь именно его гробница подарила миру огромное количество различных художественных и исторических артефактов. Однако поиски древних реликвий этого фараона начались с ложного следа, пишет klady.info.

Впервые об обнаружении гробницы Тутанхамона заговорил американский исследователь Теодор Девис, экспедиция которого в начале XX века обнаружила фаянсовый кубок с начертанным на нем именем фараона. На недалеком расстоянии от первого артефакта была найдена и другая посуда с упоминаниями правителя. Это привело Девиса к мысли, что здесь и находится захоронение.

Однако другого мнения придерживались его коллеги по цеху Говард Картер и лорд Карнарвон 5-й. Их теория заключалась в том, что найденные Девисом сокровища являлись лишь атрибутикой погребения Тутанхамона. После захоронения фараона посуда была собрана вместе и уложена недалеко от гробницы. Сама же гробница также находилась в Долине Царей, но местонахождение ее еще следовало обнаружить. И археологи принялись за дело.

Длились годы, а кампания не могла отыскать абсолютно никаких нитей, ведущих к Тутанхамону. Исследователи даже начали верить в то, что их домыслы были неверными и придется уйти с египетских земель ни с чем. Однако в ноябре 1922 года археологи обнаружили некую дверь, которая ранее не встречалась ни одному из ученых. Лишь войдя в гробницу, исследователи поняли, что их поиски увенчались успехом.

Мумия Тутанхамона

Внутри стоял оббитый золотом саркофаг и на нем был высечен портрет умершего правителя. Сняв одну крышку, археологи обнаружили под ней другую – здесь уже был нарисован фараон в образе древнего божества Осириса. Под ней оказалась еще одна крышка – также из чистого золота. Всего саркофагов оказалось восемь. А в последнем лежала мумия фараона, украшенная невероятным количеством украшений.

Каждый слой бинтов скрывал под собой все новые сокровища, а голова Тутанхамона была сокрыта под золотой маской. Едва ли когда-нибудь исследователям удавалось найти столь огромное количество драгоценных артефактов в древних захоронениях. Конечно же, потому что до места захоронения Тутанхамона не смогли добраться древние воры. Хотя существовала и другая теория. Многие заговорили о том, что гробница была проклята. Ведь через некоторое время после вскрытия могилы члены экспедиции начали умирать. Однако позже миф был развенчан доктором Артуром Майером, который пояснил, что в гробнице Тутанхамона находились плесневые грибки, наделенные опасными для жизни токсинами.

Сейчас найденные сокровища фараона хранятся в Каирском музее. И именно они дают понять, что в былые времена в гробницах других египетских правителей были столь же удивительные артефакты. Однако, благодаря успешной деятельности воров, мир никогда их не увидит.