закрыть
12 октября 2019, суббота, 17:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Распил в иллюминаторе

1
  • 12.10.2019, 15:16
  • 1,835
Распил в иллюминаторе
Иллюстрационное фото

Как Россия и Казахстан 15 лет строят ракетный комплекс на Байконуре.

Президент России Владимир Путин во время визита Нурсултана Назарбаева в российскую столицу предложил назвать планирующийся еще с 2004 года совместный российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» в честь своего гостя, экс-президента Казахстана. За время работы над проектом его стоимость выросла с $233 млн до $1,6 млрд, а сроки осуществления сдвинулись на неопределенное время. Эксперт в космической отрасли Вадим Лукашевич описывает, как участники международного проекта, не заинтересованные в его практической реализации, постепенно сосредоточили свои усилия на долгосрочной и взаимовыгодной коррупционной дележке бюджетов и как они помогали в этом друг другу, пишет theins.ru.

Наша жизнь полна символов, которые мы порой не замечаем. И космонавтика не является исключением. Предложение Путина назвать комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева весьма символично.

…В конце 1991 года распался Советский Союз, и предмет нашей национальной гордости — космодром Байконур — оказался на территории суверенного Казахстана. Новорожденная Россия начала трудные переговоры об аренде Байконура. Ситуация была не в нашу пользу: только с Байконура можно было запускать космонавтов и осуществлять пуски «Протона» — единственной отечественной ракеты-носителя тяжелого класса.

Чтобы Казахстан был посговорчивее в цене, России нужно было продемонстрировать «малозначимость» Байконура. Для этого в 1992 году было инициировано два проекта: строительство нового космодрома на Дальнем Востоке и разработка новой ракеты-носителя на замену «Протону», которая будет запускаться с российской территории. Это было сиюминутное политическое решение «в пику» Казахстану, но именно оно определило вектор развития отечественной космонавтики на обозримое будущее.

Новой ракетой стала «Ангара», которая должна была запускаться с существовавшего космодрома Плесецк, а новым космодромом Свободный — расформированная 27-я Краснознаменная дивизия РВСН в поселке Углегорск Свободненского района Амурской области. В переговорах с Казахстаном это был «кнут», который позволил России заключить долгосрочный договор аренды Байконура на приемлемых условиях.

Через некоторое время маятник российско-казахстанских отношений в космической области качнулся в обратную сторону — потребовалась «морковка». Ею и стал совместный проект «Байтерек» по строительству стартового комплекса под ракету-носитель (РН) «Ангара-А5» на Байконуре, согласно которому российская сторона отвечала за создание РН, а Казахстан — за строительство старта. И эта «морковка» оказалась настолько вкусной, что ее многолетнее поглощение скоро стало основной целью проекта.

«Морковка» оказалась настолько вкусной, что ее многолетнее поглощение скоро стало основной целью проекта

История «Байтерека» — это наглядный пример того, как участники международного проекта, не заинтересованные в его практической реализации, сосредоточили свои усилия на долгосрочном и взаимовыгодном «пилении» каждый своего бюджета, помогая друг другу в этом увлекательном процессе. И это устраивает всех причастных к «Байтереку».

Первоначально (при подписании межправительственного соглашения 22 декабря 2004 года) стоимость нового старта оценивалась в $233 млн при планах первого пуска в конце 2010 года. В сентябре 2009-го было объявлено, что «работы начнутся с 2010 года», а стоимость работ на период 2010–2011 гг. оценивалась примерно в $370 млн. В 2010 году стоимость переоборудования под запуски «Ангары» универсального комплекса стенд-старт (УКСС), оставшегося от программы «Энергия-Буран», была оценена уже в $1,06 млрд, а сроки первого запуска сдвинулись на 2013–2014 годы.

12 декабря 2010 года заместитель председателя Национального космического агентства Казахстана Мейрбек Молдабеков, выступая в Мажилисе (нижней палате парламента), определил стоимость проекта «Байтерек» для Казахстана в $700 млн. В сентябре 2011-го председатель Национального космического агентства Казахстана (Казкосмос) Талгат Мусабаев озвучил новые цифры: стоимость проекта — $1248 млн, срок завершения проектных работ — 2012 год, начало строительства — 2013 год, завершение проекта — 2017 год.

В начале ноября 2011 года удалось утвердить техническое задание на опытно-конструкторские работы по космическому ракетному комплексу «Байтерек». Но и после этого, через 7 (!) лет после начала проекта, на встрече глав Казкосмоса и Роскосмоса 20 декабря того же года стороны всего лишь «…подтвердили заинтересованность в создании КРК «Байтерек» на Байконуре… и решили создать рабочую группу из специалистов для детального рассмотрения всех вопросов по финансированию». 9 января 2012 года глава Роскосмоса Владимир Поповкин в интервью газете «Известия» озвучил «новую» стоимость проекта — $1,6 млрд.

В декабре 2012 года Талгат Мусабаев заявил: «…стороны действительно ведут переговоры относительно будущего комплекса «Байтерек», но жестких договоренностей пока не достигнуто. <…> Проект не преодолел фазу проектных работ. Основными причинами затягивания сроков реализации явились задержка российского проекта [РН «Ангара»] на 47 месяцев и увеличение стоимости проекта более чем в 7 раз по сравнению с первоначальной — она практически достигла $2 млрд». («Коммерсантъ», 11.12.2012).

Основными причинами затягивания сроков явились задержка российского проекта на 47 месяцев и увеличение стоимости более чем в 7 раз

Источник «Коммерсанта» в правительстве РФ отреагировал на это так: «Еще в 2010 г. замглавы Казкосмоса оценивал создание наземной инфраструктуры «Байтерека» в $700 млн. С тех пор ничего не изменилось: инфраструктуры как не было, так и нет. Непонятно, за счет чего выросла стоимость работ. Поэтому говорить, что вина лежит только на России, как минимум некорректно».

Истинная причина роста стоимости «Байтерека» понятна из характерного комментария осведомленного участника проекта с российской стороны:

«Только я видел четыре проекта и с десяток вариантов прорисовок. И уже тогда (три года назад) было ясно, что это исключительно баблопопил с обеих сторон. Казахи очередную порцию спилят и просят у наших очередной проект как обоснование очередных затрат. А наши им в ответ сразу парочку [новых] проектов как подтверждение конструкторского поиска с требованием вознаграждения за проявленное рвение. Я наблюдал эти увлекательные итерации дважды и видел готовившиеся документы для третьего цикла. Далеко ходить не надо — отдельные прорисовки есть под рукой, например, эта картинка, которая обошлась казахам примерно в 6 млн рублей, 5 из которых они получили в Москве назад, налом в американской валюте. <…> Экономических расчетов нормальных не было? Были, сам видел — куда, кому, в каком виде занести. И сроки были жесткие. Жесточайшие. И они выполнялись неукоснительно, будучи приуроченными к датам в авиабилетах командированных».

Тот же источник в отрасли продолжает называть вещи своими именами:

«Кстати, у меня создалось ощущение, что казахам вообще за новые проработки выдавались какие-то старые домашние заготовки, сделанные задолго до этого. Исхожу из того, что серьезные полугодовые этапы (судя по прилагавшимся план-графикам работ и калькуляции стоимости на основе трудоемкости) легко выдавались «на-гора» силами нескольких конструкторов за три-четыре недели. И еще, все участники процесса с нашей стороны твердо знали, что это никогда не будет реализовано в железе. Казахи (ну, из появлявшихся здесь у нас), как мне представляется, это прекрасно понимали, их не столько интересовали итоги работы, сколько откаты. Потому что все (и наши, и казахи) были в состоянии отличить реальную КД [конструкторскую документацию] от работы «на корзину», призванную служить прикрытием платежей.

Я пришел к выводу, что «Байтерек» имел три супостаси в зависимости от уровня вовлеченных участников:

Самый высокий (государственный) уровень типа Путин–Назарбаев (и частично Перминов–Мусабаев) — голимая политика, при этом каждая из сторон преследовала свои интересы, не разделяемые другим партнером;

Руководство проекта и, скажем так, примыкающие к ним исполнители — тут чистый баблопопил ввиду очевидного отсутствия взаимопонимания наверху и наличия халявных денег, обязательных к освоению по итогам года.

Здесь вообще создалась идеальная среда для попила — пока цели «наверху» не согласованы окончательно, «Ангары» не видно даже на горизонте, понятно, что никто ничего всерьез делать на УКСС не начнет. А бабло на старт (обследование, НИОКР и прочее) выделяют, да и КД постоянно меняется и «плывет» — тут только идиот не начнет пилить. Это главное, и это единственное реальное объяснение роста стоимости проекта «в процессе».

При этом, замечу, если все делать всерьез, то его стоимость реально где-то порядка $1 млрд, но так как два клоуна (см. п. 1) по политическим мотивам назвали смешную первоначальную сумму, то всем спецам изначально было понятно, что за такие деньги либо проекта вообще не будет и нужно просто спилить это внезапное щастье, либо потом все равно дадут еще много бабок и сдвинут все сроки сильно вправо. Ну и подарки судьбы в виде непоняток с дебютами «Ангары» у южных корейцев [в июне 2010 года южнокорейская ракета-носитель KSLV-1, использовавшая первую ступень на основе первой ступени «Ангары», разрушилась при первом запуске] — для пильщиков «Байтерека» это просто праздник души!

Рядовые исполнители «на местах», которые в самом деле что-то делали. Им, конечно, была отрада в виде регулярной, хотя и весьма небольшой, зарплаты и надежда на перспективу в части этой зарплаты в будущем. Им перепадали крошки, но они своими человеко-часами закрывали буйство пирующих выше».

В феврале 2013 года, то есть после девяти лет «реализации» проекта «Байтерек», Россия и Казахстан смогли договориться о… замене ракеты-носителя: теперь место «неготовой» «Ангары» занял «Зенит».

В начале 2014 года на проектом нависла новая напасть: «Реализация проекта «Байтерек» <…> в лучшем случае может начаться только через несколько лет» («Военно-промышленный курьер», 21 января 2014 года). Причина — Казахстан не является участником международного режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Кроме того, пока Казахстан привыкал к российско-украинскому «Зениту», Россия сумела так испортить свои отношения с Украиной, что «Зенит» перестал существовать (Россия отказалась от его закупок в феврале 2015 года).

И в декабре 2014 года в долгоиграющей волынке проекта «Байтерек» появился новый куплет из старого текста — на московском заседании совместной рабочей группы с участием Роскосмоса и Казкосмоса проработана возможность… возврата (!) проекта на РН «Ангара» с выбором «конкретного варианта, предложенного российской стороной»: «Планируется до конца первого квартала 2015 года на уровне Казкосмоса и Роскосмоса утвердить План совместных действий по корректировке ТЭО и принятию окончательного решения по проекту. В случае положительного решения КРК «Байтерек» будет создан на космодроме Байконур к 2022 году».

Через год эта «мыльная опера» стала совсем скучной. 28 декабря 2015 года ТАСС со ссылкой на пресс-службу Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Казахстана (Казкосмос) сообщил, что по итогам состоявшегося накануне в Москве совещания по вопросам сотрудничества на комплексе Байконур «…принято решение о создании рабочей группы, которая к 25 января 2016 года сформирует совместные предложения Роскосмоса и Казкосмоса по условиям и реализации проекта «Байтерек», а также дальнейшего функционирования совместного предприятия «Байтерек». В совещании приняли участие главы Казкосмоса и Роскосмоса Талгат Мусабаев и Игорь Комаров».

Новая фаза «продолжения сотрудничества» в рамках проекта «Байтерек» наступила в июне 2016 года: вместо РН «Зенит» было предложено использовать перспективную РН «Феникс», создание которой предусмотрено Федеральной космической программой России на 2016–2025 гг. с началом НИОКР (стоимостью 30 млрд рублей) в 2018 году. И пока будущей ракеты нет, партнеры по «Байтереку» должны были заняться модернизацией и совместной эксплуатацией ракетного комплекса «Протон», с которого… будет снята третья ступень. Эта песня тоже была недолгой — легкий «Протон» так и не появился, и сегодня дни «Протона» уже сочтены.

1 ноября 2016 года и.о. гендиректора Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева сообщила журналистам, что «…соглашение между правительствами России и Казахстана по проекту «Байтерек» будет подписано до конца года. Оно будет касаться объемов инвестиций с обеих сторон, а также облика ракеты «Сункар», которую будут создавать российские специалисты для этого проекта». И пока суд да дело, на смену базы для «Сункара» — «Фениксу» — пришел «Союз-5» с началом летных испытаний в 2024 году, позже переименованный в «Иртыш»...

Ракеты как не было, так и нет, стартового комплекса тоже, но к чехарде переименований ракеты добавилось новое достижение — несуществующий старт «Байтерека» стал «Назарбаевским стартом». С началом эксплуатации, если повезет, в 2023 году. Как видим, чиновникам «Байтерека» с обеих сторон везет уже 15 лет…

А что же космодром Свободный? Почил в бозе за ненадобностью в 2007 году. Потому что в лучших российских традициях на его месте с конца 2007 года строится новый российский космодром Восточный. Первоначально предполагалось, что с нового космодрома будет стартовать новая ракета «Русь» с новым пилотируемым космическим кораблем. Сегодня мы знаем, что никакой новой ракеты нет, с космодрома летает старый «Союз» без космонавтов, потому что нового корабля тоже нет (хотя этот несуществующий корабль уже успел сменить свое имя с «Федерации» на «Орел»).

Строительство Восточного превратилось в скандальный долгострой, сопровождаемый срывом сроков, массовой невыплатой зарплат, разворовыванием средств и низким качеством работ. Сегодня на космодроме введены в эксплуатацию только самые необходимые для выполнения пусков объекты и начаты работы по сооружению второй очереди (стартовый комплекс для «Ангары») при незавершенности работ по первому этапу строительства. Пилотируемые пуски с Восточного по-прежнему остаются делом далекой перспективы.

26 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что космодрому Восточный может быть присвоено имя Владимира Путина: «Я думаю, придет время и для этого». Не Сергея Королева или Юрия Гагарина, а Путина. И это правильно — «как вы яхту назовете, так она и поплывет». Всю жизнь нас окружают символы, нужно только уметь их читать.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц