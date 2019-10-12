Жители могилевской пятиэтажки: Строители сказали купить резиновые сапоги 12.10.2019, 15:23

1,232

Иллюстрационное фото

Фото: kp.by

Затянувшийся капремонт обернулся потопом.

«Живем на стройке», — так говорят про пятиэтажку по улице Сурганова в Могилеве. Долгожданный капремонт затянулся почти на год, а теперь еще и обернулся потопом. Когда идут дожди, двор превращается в огромную лужу, вода стоит по самое крыльцо. И так у каждого подъезда. Внятного ответа от коммунальщиков на вопрос, когда же все закончится, жильцы получить не смогли, сообщает ОНТ.

Наталья Артемова: «С июня у нас болото. Поддоны положили только буквально сегодня. Строители сказали купить резиновые сапоги».

Осенние дожди на Сурганова, 15 особенно не любят: как только случается очередной ливень, к дому добираются вброд. Деревянный настил появился лишь, когда жильцы стали все фиксировать на смартфон: строители просто перенесли поддоны от третьего подъезда ко второму, и теперь по луже ходят соседи.

Со двора вода попала в подвал. К каждой из 80 квартир прилагается кладовка – удобно хранить овощи и консервы. Теперь все приходится спасать, чтобы не сгнило.

Зинаида Сапега: «Опять все в грязи, в воде. На улице очень сильные дожди пошли, вся эта вода будет у нас в подвале и в сарайчиках».

Хрущевке 53 года, капремонта дом просил давно. Работы, а вместе с ними и проблемы, продолжаются с прошлого ноября: сначала строители раскрыли крышу, пошел дождь и верхние квартиры затопило. Потом стройка затихала, на объекте часто менялись работники... На бумаге чиновники рапортуют о готовности отдельных элементов, на деле проводка держится практически на честном слове.

Дмитрий Федосенко: «Они висят на веревках. Человек двухметрового роста может задеть их головой. В официальном ответе сказано, что электроснабжение и водоснабжение в подвальном помещении – работы закончены».

Проблемы с водой есть и в квартирах: либо ледяная либо кипяток. Во всем винят старый бойлер, его за время капремонта так и не поменяли.

Ольга Гугельмайер: «Теплой воды не бывает. Либо в холодной воде, либо кипятком – середины у нас нет. Обращались в ЖЭУ. Прошла уже неделя, даже больше, а ответа нет».

Разумеется, стройка – не самый стерильный объект, однако и халатности тут тоже не место. Зайти в подвал, где работает спецоборудование, может любой, провода под напряжением лежат в лужах, щитовая открыта…

За нарушение техники безопасности виновных, конечно, накажут, а вот с лужей во дворе справиться не так просто. Дом стоит на самой низкой отметке, и вода стекает во двор со всего микрорайона. Стройка еще больше усугубила ситуацию.

Андрей Киблов, директор управления коммунальных предприятий Могилева: «При пристройке лоджий возникла необходимость выноса газовых сетей, это повлекло дополнительные виды работ. Также было необходимо вынести выпуски канализационных инженерных сетей, что требовало дополнительного объема работ. Работы на данном объекте будут завершены в течение двух недель».

Андрей Гуминский, инженер предприятия «ПМК Спецстрой»: «На экспертизе у нас сейчас проект по водоотведению. Будут укладываться лотки, и вода будет уходить от данных подъездов».

И чиновники, и строители настроены выполнить обещание и полностью сдать дом через 14 дней. А вот жильцам на это время придется все-таки переобуться в резиновые сапоги.