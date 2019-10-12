«Уходи, Владимир Владимирович, добровольно» 1 Игорь Яковенко

12.10.2019, 15:29

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Игорь Яковенко

Кремль сам сужает для себя коридор возможностей.

В СССР власть считала, что антисоветчиком может быть либо шпион либо безумец. Поскольку не может же нормальный советский человек быть против советской власти и не понимать, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно.

В путинской России нет никакой идеологии как внятного образа будущего, но есть идея, что "Россия – это Путин, а Путин – это Россия". Поэтому в 20-му году своего существования путинизм пришел к старой советской формуле: кто против Путина, тот либо на госдеп работает, либо с ума сошел. Поэтому Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела заявляет, что массовые беспорядки перед выборами в Москве готовили в США, Минюст признал иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией Навального, а суровая якутская психиатрическая экспертиза признала шамана Габышева невменяемым.

При этом никто почему-то не ищет деньги Госдепа на счетах главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, действия которого во многом спровоцировали волну протестов в Москве и других городах. Никто не назначает психиатрическую экспертизу протоиерею Дмитрию Смирнову, который не верит в существование ВИЧ, считает влюбленность болезнью, требующей лечения и готов лично увеличить рождаемость в России на несколько миллионов детей в год.

В словах и поступках шамана Александра Габышева, в отличие от слов и поступков протоиерея Дмитрия Смирнова нет никаких признаков невменяемости. Он уже после своего задержания, обвинения в экстремизме и проведения психиатрической экспертизы обратился к Путину со словами вполне разумными, хоть и, возможно, несколько наивными.

"Уходи, Владимир Владимирович. Добровольно", - предложил шаман Габышев президенту Путину – "Эта отставка будет благо для России, для Якутии и для всего мира... Мстить - грех. Прощение... И тебе, если ты добровольно уйдешь, демону (я считаю Вас демоном) - прощение... Я буду лично Вас охранять, чтоб безопасность была... Никакой суд земной не должен Вас судить, я за этим прослежу обязательно. Вас будет судить сам Бог, Небесный Суд. А как оно происходит, нам неведомо. Живите спокойно. И ждите Суда Небесного". Конец цитаты.

Заметим, что оппозиционер Алексей Навальный тоже, как и шаман Александр Габышев, предлагал дать гарантии безопасности Путину в случае его мирного ухода из политики…

Но путинский режим не поддается на гуманизм своих оппонентов. Если против шамана Габышева брошены силы карательной психиатрии, то Алексея Навального и его команду решено подвергнуть финансовому удушению и политической компрометации.

После многомиллионных исков от Московского метрополитена, полиции и других умученных от оппозиции граждан, а также блокировки счетов всех связанных с Навальным людей, ФБК был внесен в реестр иностранных агентов. Причиной стало то, что некий Роберт Фабио из Испании перевел 139 тысяч рублей двумя траншами на заблокированный счет ФБК. Поскольку счет заблокирован, то команда Навального не смогла вернуть эти деньги. Впрочем, когда это абсурдность обвинений мешала диктатуре выносить приговоры?

Клеймо "иностранного агента" столь же мало может помешать Навальному разоблачать путинских воров и собирать митинги протеста, сколь мало клеймо "невменяемого" может помешать шаману Габышеву выступать против власти Путина. Реальной помехой может стать большой и громкий политический процесс с уголовными обвинениями и многолетними сроками не случайным людям, а лидерам протеста. Только что прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального в качестве обеспечительной меры по иску на 5 миллионов. Нельзя исключить, что следующим шагом может стать предоставление ему "казенной площади" с решетками на окнах…

В условиях зияющего отсутствия в России права такой процесс может кардинально сузить коридор возможностей не только для оппозиции, но и для власти. В этом случае на место противников насилия, таких как Навальный и Габышев в качестве лидеров протеста могут прийти какие-нибудь "якутские и подмосковные партизаны", которые не остановятся перед кровью, как чужой так и своей и своих сторонников. В российской власти есть как бенефициары такого варианта развития событий, так и противники. Кто из них влиятельнее и обладает большими ресурсами станет ясно в ближайшее время.

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