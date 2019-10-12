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Пенсионерка - руководству Минска: Нужны билеты дешевле

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  • 12.10.2019, 15:40
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Пенсионерка - руководству Минска: Нужны билеты дешевле

Стоимость билетов должна зависеть от преодоленного пассажиром расстояния.

Минчанка во время прямой телефонной линии задала вопрос председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку. сообщает «Онлайнер».

Женщина рассказала следующее: ей часто приходится пользоваться общественным транспортом, чтобы подъехать пару остановок. Для пенсионерки оплата проезда по полному тарифу в итоге обходится очень дорого.

Введение в столице таких тарифов обсуждалось неоднократно. Рассматривались варианты оплаты проезда в зависимости от времени, проведенного в транспорте, либо от расстояния. Однако пока ни один из вариантов не внедрили.


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