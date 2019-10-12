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В честь лауреата Нобеля Ольги Токарчук в Кракове посадят лес

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  • 12.10.2019, 15:56
В честь лауреата Нобеля Ольги Токарчук в Кракове посадят лес
Ольга Токарчук
Фото: PAP/Maciej Kulczyński

В лесу будет посажено 25 тысяч саженцев дуба, липы и бука.

Власти Кракова отметят присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год польской писательнице Ольге Токарчук оригинальным способом, передает «Польское радио».

В районе города Нова Хута будет создан лес под названием «Prawiek», название которого соотносится c одной из книг писательницы — «Правек и другие времена».

В лесу будет посажено 25 000 саженцев дуба, липы и бука.

Михал Залевский, пресс-секретарь бюро программы «Краков — город литературы ЮНЕСКО» подчеркнул:

«Ольга Токарчук в своих книгах, а также во время встреч с читателями всегда подчеркивала, что тематика прав животных, экологического кризиса чрезвычайно важна не только для нее, но и для всего мира».

Посадка деревьев запланирована на 29 октября. Лес, посаженный в честь писательницы, является инициативой мэра Кракова, городского совета по экологическим вопросам.


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