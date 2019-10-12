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«Занесен дамоклов меч и непонятно, как он опустится и куда»

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  • 12.10.2019, 16:15
  • 1,902
«Занесен дамоклов меч и непонятно, как он опустится и куда»

Руководитель IBA объясняет, чем опасен закон об отсрочках.

Сергей Левтеев для dev.by прокомментировал закон об отсрочках. Рассказал, чем он усугубит проблему дефицита кадров в ИТ. Усложнит работу компаний с молодыми айтишниками и заказчиками.

— Проблема не в том, что случится, когда будет призыв, а в том, как компаниям ориентироваться в дальнейшем. Ведь специалистов они подбирают, начиная со средних курсов. Люди, после их окончания, сразу оказываются в проектах. А сейчас включать их в проекты — большая проблема. Потому что завтра их могут призвать. Что делать? Ориентироваться на этих людей? Раньше было проще — программистами были девушки, — говорит Сергей Левтеев.

Он отмечает также, что из-за закона об отсрочках сломается не только механизм работы с молодыми специалистами, но и с заказчиками. Как объяснить заказчику, что человек будет вырван из проекта на год? Или, может, изначально не включать призывников в проекты?

— Нехватка специалистов будет усугубляться. Где-то будет потеря квалификации, — говорит руководитель IBA Group. — Понятно, столько людей в армию не нужно. По какому принципу будут брать? По алфавиту? Занесен дамоклов меч и непонятно, как он опустится и куда.


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