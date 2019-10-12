Как белоруска уехала в Барселону и стала успешным фотографом 1 12.10.2019, 16:54

Она считает, что при переезде главное - выдержать первый год.

Катерина не планировала уходить из журналистики и менять место жительства. Но все решил случай, пишет tut.by. Однажды ей выпала возможность поработать с друзьями — скульптором Максимом Петрулем и фотографом Денисом Бурмакиным в одном творческом проекте. Хотя до этого она не была связана с миром фотографии, но уже тогда, на площадке, девушка поняла, что управляет процессом: видела, как получаются интересные композиции, как работает свет.

— Это как будто бы само собой во мне проснулось, и у меня появилось желание стать самостоятельным фотографом, — признается Катерина сейчас.

Спустя некоторое время подруга предложила ей поехать на каникулы в Барселону. За три недели отпуска девушки много путешествовали по Каталонии. Когда вернулась домой, стало понятно, что за это время она стала совсем другим человеком и на месте сидеть уже не сможет. На следующий день Катерина уволилась с работы, а через неделю они с той же подругой улетели в Испанию на месяц на разведку.

За этот срок они мало что поняли о стране из-за незнания языка и отсутствия знакомых. Но решение переехать оказалось сильнее. Девушки вернулись в Беларусь, открыли студенческую визу в языковой школе и уехали уже насовсем.

«Было четкое ощущение — я завоюю этот город»

— На тот момент мы еще слабо представляли, какие испытания и приключения нас ждут, — со смехом рассказывает Екатерина.

Уже подлетая к Барселоне, глядя на город через иллюминатор, Екатерина четко ощущала: она завоюет Барселону, и однажды по всему городу будут висеть рекламные щиты с ее фотографиями для ведущих европейских компаний.

— Мечта сбылась, и сегодня я уже многого добилась. Осталась одна цель — Dolce&Gabbana.

Но до успеха было еще целых четыре года. За помощью в поисках работы Катерина обратилась к местной русскоязычной диаспоре. Они помогли устроиться в местные русскоязычные СМИ. Эта история закончилась неудачей — спустя несколько месяцев работы девушкам не заплатили.

Тогда Катерина не чуралась самой разной работы: была продавцом в магазине одежды, раздавала листовки с рекламой ресторанов, работала на ресепшене в офисе. Но про мечту стать фотографом девушка не забывала. Параллельно осваивала фотографию, фотошоп, ретушь, композицию, знакомилась с нужными людьми.

Язык Екатерина учила на курсах. В Барселоне есть бесплатные трехгодичные курсы испанского языка. Единственное, что надо было оплачивать — учебники, которые стоили 20 евро в год. В Испании хорошо развиты центры занятости и курсы переподготовки, которые помогают найти работу или освоить новую профессию. Воспользоваться ими может любой человек, в том числе и приезжий.

Чтобы вливаться в местную жизнь и нарабатывать языковую практику, Катерина сразу начала окружать себя местными людьми. Не все было гладко, пришлось испытать несколько разочарований. Например, первый мужчина в Барселоне, с которым у нее случилась любовь, решил прекратить с ней отношения из-за несовершенного испанского.

«При переезде главное — выдержать первый год»

Языковой барьер стал сложным испытанием. Девушка признается, что за годы работы в журналистике она привыкла красиво излагать свои мысли. Но с испанским так не получалось.

— Первое время я буквально в рот смотрела другим эмигрантам, которые уже бегло говорили по-испански. Не верилось, что когда-нибудь я смогу так же. Со временем я начинала постепенно понимать, о чем между собой говорят люди на улицах. Но сама говорить не могла. И это был большой стресс. Сейчас я уже свободно говорю и даже думаю на языке. Всегда успокаиваю других, начинающих: мол, и ты сможешь так.

Катерина отмечает, что при переезде самое сложное — выдержать первый год, когда нет почвы под ногами. Тогда обостряется чувство одиночества, получается, что единственный человек, на которого можешь рассчитывать, — ты сам. Через год Катя начала невероятно скучать по родине и очень хотела вернуться.

— Уже тогда стало понятно, что если вернусь на роди

ну, то уже не буду чувствовать себя «своей». Но проблема в том, что в Испании я на тот момент тоже не ощущала себя на своем месте. Это был очень сложный эмоциональный процесс. После начинается новый виток и рывок, начинают получаться другие вещи. А сегодня я уже не идентифицирую себя ни с испанцами, ни с белорусами. Я чувствую себя идентифицированной со всем миром. Сейчас путешествие в другую страну — это для меня, как в соседний район поехать.

Катерина много исследует себя, читает разную литературу. Девушка советует книгу Джона Кехо «Подсознание может все» и «Радикальное прощение» Коллина Типпинга.

— Эти книги помогли мне перейти на новый уровень и открыть мир по-другому. Как только я это сделала, мир стал со мной по-другому общаться, стерлись границы.

Как создать свой бренд в чужой стране

Первую камеру за 150 евро она купила в магазине подержанных вещей. Помог с выбором приятель девушки, он же показал, как с ней обращаться. Рассказывал, как та или иная часть фотоаппарата называется на испанском, а Катерина записывала.

Путь к своему стилю был долгий. Девушка много работала, делала разные фотографии, но всегда оставалась недовольной собой. Был период, когда она год не притрагивалась к камере. Но все решил случай. Подруга попросила Катерину устроить ей фотосессию, которая оказалась судьбоносной.

— После этой фотосессии начали происходить удивительные вещи: я познакомилась со стилистом, визажистом и парикмахером Аней Яковлевой, с которой мы создали фотографический тандем и сегодня развиваем нас как бренд Katia Sol. И после пары пробных съемок «поперло». Сегодня мы работаем не только с брендами, моделями и блогерами, но и с частными заказами.

Несмотря на то, что концепция девушек идет вразрез с испанским рынком, у Катерины много заказов из Италии и Франции. В конце августа она едет снимать рекламный каталог в Венеции.

— Я всегда, будь то частный заказ или съемка для компании, очень тщательно продумываю детали. Я вкладываю много энергии и вдохновения в мое дело, поэтому получается такой результат. В итоге мне даже не нужно вкладываться в маркетинг — клиенты сами меня находят. И, конечно, публикации в журналах дают хорошую рекламу.

О сходстве белорусов и каталонцев

По словам героини, каталонцы отличаются от испанцев других регионов. Они более закрытые, с трудом подпускают к себе других. Не только иностранцев, но и своих тоже. Чтобы познакомиться с кем-то, нужно, чтобы тебя представили через друзей. На то, чтобы заслужить доверие, у Катерины ушло много времени.

— Но если ты единожды подружился с этим человеком — это надолго. Они умеют дружить, всегда будут рядом, — рассказывает она.

Когда она только переехала, ее очень удивляло, что в Каталонии все друг другу помогают. Даже незнакомым людям на улице.

— Ты можешь на улице подойти к любому человеку, и тебе реально помогут. Например, могут быть проблемы с оплатой метро — могут просто так пустить. Если подходишь с улыбкой — тебе улыбкой и отвечают.

Как устроена жизнь в Барселоне

Когда Катерина только переехала в Барселону, город, по ее ощущениям, был намного живее и интернациональней. Но сейчас из-за конфликта с центральным правительством обстановка напряженная — из Барселоны уехало множество международных компаний, повысилась безработица. Стало меньше «движухи», ушла особая атмосфера города. Это отмечают не только экспаты, но и местные жители.

В 2016 году в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании. Катерина отмечает, что четкой позиции по этому вопросу в обществе нет. Те, кто занимаются бизнесом, понимают, что отделение Каталонии приведет к негативным последствиям. Кто-то, напротив, хочет отделиться. Каталонцы думают и сравнивают, анализируют последствия.

— Я надеюсь, что ситуация поменяется. Потому что Барселона заслуживает того, чтобы жить на уровне ведущих столиц мира, — сетует Катерина.

В Барселоне живет много иностранцев: люди из Скандинавии, Нидерландов, Латинской Америки, Марокко. Но при этом нет четкого объединения в диаспоры, обособленности, все друг с другом контактируют. Кроме, разве что, китайцев.

— Барселона считается городом дружбы и любви. Пару лет назад здесь произошел террористический акт. Мы все не могли поверить: как такое могло произойти? — рассказывает Катерина.

Девушка много путешествует. Каждый раз, возвращаясь из поездок, она признается, что смотрит в окно иллюминатора и радуется возвращению домой.

— Каждый моряк должен найти свой порт! Я обожаю этот безумно красивый, живой город, наполненный классными людьми. Я рада, что именно с Барселоны начала знакомство с миром. Это был правильный выбор.