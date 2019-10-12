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Белорусы могут съездить в Вильнюс за $6

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  • 12.10.2019, 17:57
  • 2,954
Белорусы могут съездить в Вильнюс за $6

Распродажа билетов из Минска в Вильнюс, Киев и Таллинн.

У "Минсктранса" традиционная распродажа: -50% на билеты из Минска в Вильнюс, Петербург, Москву, Калининград, Киев и Таллинн, пишет сайт tio.by.

Купить билеты можно до 31 октября, отправиться в поездку - до 1 ноября. На каждом рейсе доступно 5 акционных билетов.

Минск-Вильнюс (через аэропорт): 12 рублей

Минск-Калининград: 17,50 рублей

Минск-Киев: 22,5 рублей

Минск-Москва: 22,5 рублей

Минск-Санкт-Петербург: 24 рубля

Минск-Таллин: 27,5 рублей

Перед покупкой нужно уточнить наличие билетов на нужную дату по телефону (017) 328-56-05 или 114 ежедневно с 8:00 до 21:00. Купить скидочный купон на slivki.by, а затем выкупить билет на минском автовокзале.


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