Россия без царя, бояр и боярынь 3 12.10.2019, 18:11

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Коррупционная рыба неожиданно, быстро, выпучив глаза, испортилась с думских «едроссовских» верхов.

Покушение на верхушку. Намерение обезглавить любимую «вставшую в колен». Будет шататься по миру страна-гигант Россия без тыквы на плечах, с «георгиевским» бантом, махая мельничными руками и круша все вокруг, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Неопытный депутат-«едросс» из Госдумы Примаков предложил в запретном Телеграмме ввести смертную казнь за коррупцию.

«Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за … предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству».

Это – социоцид, преступление против целого социального слоя.

Реализовать эту идею, значит ликвидировать всю российскую чиновную и госкомпанейскую верхушку. Оставить народ с пустыми кремлями, правительством, администрацией. И только машинистки в пустых залах будут красить ногти, да растерянная охрана на входе не пущать граждан к бесхозному имуществу.

И как же россиянам жить без начальства? У них останется слишком много денег, которые сегодня собирают боярыни с боярами, и они сопьются от горя, что не увидит больше новогоднего послания президента.

Коррупционная рыба неожиданно, быстро, выпучив глаза, протухла с думских «едроссовских» верхов.