Абоненту МТС насчитали $350 за 15 секунд в роуминге 11 12.10.2019, 18:18

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С расчетами белорус категорически. не согласен

В редакцию «Онлайнера» обратился читатель, который должен заплатить за 35 мегабайт около 717 рублей (это уже с учетом НДС в 25%). Он находился в Италии, где подключил услугу, в рамках которой предоставляется 1 ГБ трафика в сети местного роумингового партнера МТС. Пакет подключался дважды — с первым проблем не возникло, а вот со вторым случились нюансы.

«Количество трафика контролируется только путем USSD-запроса, что мною делалось постоянно. В период моего пребывания за границей я израсходовал один гигабайт в течение четырех дней, о чем мне пришла SMS. После чего я отключил услугу и подключил вновь, чтобы получить еще один гигабайт интернет-трафика», — рассказал Алексей (имя изменено).

Путешествие подходило к концу, однако вылет задержался, и Алексей решил израсходовать оставшиеся мегабайты, предварительно проверив баланс через USSD (его слова подтверждаются детализированным отчетом).

«Это было в 21:58. После я открыл браузер и загрузил страницу нужного сайта (на ней не было видео или другого объемного контента). В 22:03 мне пришла SMS об окончании трафика (есть скриншот), и я тут же отключил доступ в интернет на телефоне и закрыл браузер.

Тем не менее, по приезде в Беларусь я узнал, что оказался должен МТС 840 рублей за доступ в интернет», — продолжил он. Отметим, что собственно за интернет в роуминге задолженность меньше — на это указывает отчет, сумма упоминается выше.

«За 15 секунд я оказался должен несколько минимальных зарплат. Хочу заметить что я строго относился к отслеживанию трафика в процессе использования, выполнял все инструкции на сайте МТС и не использовал интернет после окончания трафика», — говорит Алексей.

К сожалению, мы не можем проверить, что именно было указано в сообщениях в ответ на USSD-запросы непосредственно перед возникновением задолженности. В то же время из отчета очевидно, что запросы были. После произошла загрузка 14,8 и 2,46 мегабайта в рамках роумингового пакета. А спустя пару минут — еще 28,6 и 6,5 мегабайта, которые и стали «роковыми» и очень дорогостоящими.

Журналисты попросили компанию МТС ответить на несколько вопросов по возникшей ситуации:

1. Почему при имевшемся (если верить USSD-запросу) трафике произошла такая ситуация?

2. Не связано ли возникновение задолженности с работой билинговой системы, которая предоставила информацию с задержкой?

3. Может ли оператор блокировать подключение при окончании включенного в пакет трафика, чтобы обезопасить абонентов от подобных трат? Либо предусмотреть иные способы.

На первый вопрос ответ журналисты отчасти получили сами (это те самые «роковые мегабайты»), тем не менее, приводят ответ МТС полностью:

«[Имя абонента] воспользовался услугой „1 ГБ за границей“, превысил объем интернет-трафика, включенного в пакет. Ему пришла SMS об отключении услуги, но абонент продолжил пользоваться передачей данных в роуминге, поэтому был протарифицирован по роуминговым тарифам. Факт зафиксирован нашим оборудованием».