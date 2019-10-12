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Германия прекращает экспорт оружия в Турцию

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  • 12.10.2019, 18:20
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Германия прекращает экспорт оружия в Турцию

Решение принято на фоне турецкой военной операции в Сирии.

В связи с военной операцией Турции в Сирии правительство ФРГ остановило экспорт оружия Анкаре. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью газете Bild am Sonntag в субботу, 12 октября, пишет «Немецкая волна».

"С учетом турецкого наступления на северо-востоке Сирии правительство ФРГ более не будет давать разрешение на продукцию военного назначения, которую Турция может задействовать в Сирии", - подчеркнул министр иностранных дел. Член НАТО Турция является крупнейшим импортером оружия из Германии.

Турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

В ЕС и США группировка YPG тоже признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства". Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.


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