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В воскресенье будет до +21°С

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  • 12.10.2019, 18:27
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В воскресенье будет до +21°С

Синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

13 октября страна будет находиться под влиянием теплых неустойчивых воздушных масс, перемещающихся с территории Польши, пишет Гидромет. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, ночью в отдельных районах по северо-востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +12..+19°С, по югу до +21°С.

14 октября продолжится вынос очень теплых воздушных масс с юго-запада Европы, лишь по северу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +17°С по северу до +24°С по югу страны.


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