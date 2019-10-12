Греческая церковь признала право Константинополя давать автокефалию Украине 3 12.10.2019, 18:53

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Это решение открывает возможности для ее сотрудничества с Православной церковью Украины во всех сферах.

Православная церковь Греции признала автокефалию Православной церкви Украины. Соответствующее решение было принято на внеочередном соборе иерархов греческой церкви 12 октября, сообщил в Facebook предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, пишет gordonua.com.

"Благодарен моему брату во Христе, главе Священного синода церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах", – написал он.

Епифаний отметил, что Грецию и Украину объединяет "много страниц истории, дружбы и сотрудничества".

"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквями Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!" – добавил он.

Архиепископ ПЦУ Евстратий сообщил в Facebook, что, по предварительной информации, за признание автокефалии ПЦУ проголосовало 72 участника собора, трое отдали голоса против.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.