Как мы будем есть, работать и лечиться через 100 лет 7 12.10.2019, 19:05

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Шокирующее мнение ученых.

Ученые сделали свои прогнозы на ближайшую сотню лет. И в них — то, о чём не смели мечтать даже писатели-фантасты, но то, что очень скоро может стать нашей с вами реальностью, пишет сайт wonderzine.com.

Насекомые в меню: быть или не быть

Наука уверена, что через сто лет (или раньше) мы будем есть насекомых так же активно, как сегодня мясо. Причина — глобальное потепление и его влияние на сельское хозяйство при достаточно высоких темпах роста населения. Речь идёт о сокращении не только количества пищи, но и питательной ценности продуктов, произведённых в новых условиях. То есть уже сегодня необходимо понимать, как и чем можно будет накормить людей.

Есть жучков и паучков целиком не придётся. Оптимальной учёным кажется форма порошка, который можно добавлять в привычные продукты. Кстати, в одной из работ 2019 года было установлено, что поклонники японской кухни с большей вероятностью попробуют блюда с насекомыми в составе. Например, аппетитные (по крайней мере на вид) червячные фрикадельки, над которыми вовсю работают в IKEA Space10 — инновационном исследовательском центре шведского гиганта.

Нельзя сказать при этом, что все эксперименты с пищей из насекомых оказываются удачными. Так, хлеб с порошком из сверчков, который приготовили итальянские учёные, оказался весьма проблемным продуктом: не слишком вкусным, недостаточно мягким, да ещё и с бактериальными спорами, которые в разы увеличивают риск пищевых инфекций.

Лабораторное мясо

Выращенное в лаборатории мясо — один из самых перспективных способов снизить нагрузку фермерства и животноводства на окружающую среду. И хотя с его безусловной полезностью всё не так однозначно, эксперименты продолжаются, так как наработки человеку будущего точно пригодятся. Возможно, например, что решением и экологической, и продовольственной проблемы станет «мясо» насекомых из пробирки. И это неплохой вариант, если иметь в виду некоторые другие теории.

Ещё 5 вещей, которые могут стать обычными в будущем:

- Ультразвук для безопасного окрашивания волос. Эксперименты с козьей шерстью показали, что правильные настройки ультразвука позволяют сократить время окрашивания в два раза, сохраняя здоровье волос, и улучшить закрепление пигмента, что может быть полезно при использовании натуральных красителей.

- Одежда, которая растёт вместе с нами. Дизайнеры британского бюро Petit Pli создали водонепроницаемый комбинезон, который может расти вместе с ребёнком, а потому подходит малышам в возрасте от четырёх месяцев до трёх лет. Сейчас они активно работают над расширением линейки, а дальше, можно быть уверенными, задумаются и об одежде для взрослых.

- Биосенсорные татуировки. Учёные из Технического университета в Мюнхене разработали особые чернила, которые меняют цвет в ответ на изменения pH, уровней глюкозы или альбумина, позволяя вовремя засечь процессы, которые могут привести к сахарному диабету, нарушениям работы почек и другим состояниям. И в будущем, скорее всего, спектр реакций расширится.

- Погода с пультом управления. Последствия глобального потепления, увы, необратимы, так что науке придётся бросить все силы на спасение человечества от вымирания: путём создания перистых облаков, управления солнечной радиацией, удобрения океана или как-нибудь ещё. Мы уже сеем облака, чтобы стимулировать осадки, и пытаемся вызвать грозу раньше, чем она сама хотела бы начаться, с помощью лазерных импульсов. Так что почему бы и нет.

- Новые формы жизни. Гарвардские учёные прямо сейчас пытаются создать геном человека с нуля, обещая остановиться (причина исключительно этическая), как только будет заметен хоть какой-то прогресс. А до этого в лаборатории был получен бактериальный геном с 473 генами (меньше, чем у любого организма на земле), чтобы исследовать основные функции жизни. Создание специальных организмов, которые будут, скажем, питаться микропластиком, кажется лишь вопросом времени.

Инфракрасное зрение или бионический глаз

Учёные из Массачусетского университета научили мышей видеть инфракрасный свет, который обычно остаётся для них невидимым, с помощью введения в сетчатку наночастиц. Что удивительно, мыши сохранили своё нормальное зрение, а эффект присутствовал в течение десяти недель без серьёзных побочных эффектов. Мыши не люди, но структура глаз у нас похожа, так что перспективы открываются невероятные. Для начала технологию предполагается использовать для терапевтических решений при потере зрения, но со временем она может стать куда более доступной и распространённой.

В то же время группа исследователей из Миннесоты нанесла матрицу датчиков света на изогнутую стеклянную поверхность, имитирующую поверхность глаза, сохранив 25% эффективности преобразования света в электричество. И это прорыв, потому что во время предыдущих экспериментов матрица никак не хотела «прилипать» к круглой поверхности и тем более работать на ней. Теперь учёным предстоит найти способ нанести датчики на мягкий материал, который можно будет имплантировать в глаз без ущерба для окружающих тканей.

Фитнес-пластыри против фитнес-браслетов

Для начала браслеты, часы, кольца и прочие смарт-устройства станут ещё умнее, обучившись предупреждать опасности, связанные с резким изменением показателей здоровья. Недавно FDA официально одобрило KardiaBand — «медицинский аксессуар» для Apple Watch, отслеживающий сердечный ритм. Учёные уже знали, что при правильных алгоритмах Apple Watch могут фиксировать скорость биения сердца с точностью до 97%, но идеальная программа, очевидно, была создана только сейчас. KardiaBand заменяет ремешок часов, а внедрённый в него датчик, обнаружив, что показатели выходят за пределы нормального диапазона, предложит пользователю сделать ЭКГ (для этого придётся поместить большой палец на датчик) и отправит результаты лечащему врачу.

Что касается гаджетов для занятий спортом, то они станут значительно более адаптивными. Что-то вроде фитнес-пластыря ElectroDermis, который растягивается и сжимается столько раз, сколько необходимо, или временной татуировки, которая держится на коже до семи дней.

Мир захватят роботы — но это даже хорошо

Учёные не отрицают, что повсеместная роботизация приведёт к массовой безработице (причём это случится раньше, чем мы думаем). Но есть и хорошие новости — внедрение технологий само по себе приведёт к созданию новых рабочих мест, и их будет даже больше, чем нужно.

В докладе Всемирного экономического форума 2018 года говорится, что потеря 75 миллионов рабочих мест к 2022 году приведёт к созданию 133 миллионов рабочих мест за тот же период. И чем больше пройдёт времени, тем более впечатляющими будут цифры. Правда, чтобы претендовать на новые должности, работодателям нужно уже сейчас настроиться на повышение квалификации сотрудников, а сотрудникам — подумать, где и как они могут приобрести полезные навыки самостоятельно.

Интересно, что в будущем, очевидно, роботы проникнут и в те сферы, в которых сейчас представить их довольно сложно. И вообще-то они уже там: пока один робот (у которого, кстати, есть имя — Миндар) служит в буддистском храме в Киото, другой андроид проводит огненный индуистский ритуал арати, третий благословляет прихожан протестантской церкви в Германии, а четвёртый выслушивает пожилых католиков, которые ограничены в передвижении и/или социальных контактах.

Некоторые религии, по-видимому, больше готовы к слиянию религии и технологий. Так, окружённые роботами японцы не видят в этом большой проблемы, в то время как европейцы настроены не слишком оптимистично. Но это пока, потому что у Энтони Левандовски, продвигающего культ искусственного интеллекта, появляется всё больше единомышленников.

Мозг (скорее всего) можно будет законсервировать

Команда учёных во главе с Робертом Макинтайром разработала технику, позволяющую хранить мозг млекопитающего (сначала кролика, а затем свиньи) в идеальном состоянии в течение длительного периода, ещё в 2015 году. Теперь Макинтайр основал компанию Nectome, цель которой — научиться сохранять человеческий мозг со всеми его сложностями, нейронными связями и даже мельчайшими воспоминаниями. Первую операцию специалисты Nectome провели в 2018 году: они законсервировали мозг женщины, завещавшей тело науке, через 2,5 часа после её смерти (подробности не разглашаются).

Случится ли после этого прорыв в крионике? В ближайшее время вряд ли, но в целом — обязательно. В связи с тем, что загрузить мозг в компьютер, возможно, никогда не получится, это выглядит достойной альтернативой. Другое дело, что при попытке вставить старый мозг в новое тело велик риск получить не того же самого человека, но его «бездушную копию». То, что будет дальше, можно увидеть в одной из серий «Чёрного зеркала».

VR-терапия

Дополненная реальность уже проникла в медицину. Учёные справляются с хроническими болями, отправляя пациентов в виртуальные путешествия, уменьшают фантомные боли путём имитации работы отсутствующей конечности и отвлекают пациентов от боли во время химиотерапии и операций. Также VR-технологии демонстрируют эффективность при работе с детьми с аутизмом и лечении зрительных и двигательных нарушений разной степени тяжести.

Но если сейчас VR — это всё же инновация, используемая для лечения и коррекции состояний, которые не получается вылечить и скорректировать как-то ещё, то люди будущего, возможно, будут знать её как очень будничную технологию. Вроде возможности разблокировать телефон по отпечатку пальца.

Мир без травм и старения

Биотехнологии начинают и выигрывают, так что в будущем врачи, конечно, смогут выращивать для своих пациентов потерянные или испорченные части тела и органы. Напечатанные на 3D-принтере кости уха для шестидесятидвухлетнего мужчины и выращенная в лаборатории трахея для маленькой девочки тому доказательство.

Геронтологи при этом думают, что нечто революционное появится и в области омоложения. Возможно, это будет терапия, призванная увеличить (а точнее — восстановить) длину теломер, то есть концевых участков хромосом, укорочение которых связывают со старением. А возможно, ставка будет сделана на добавки, снижающие активность митохондрий (компоненты клетки, создающие источники энергии для неё), или точечное блокирование гормона роста.

Немного пугающих новостей? Антибиотикорезистентность становится всё большей проблемой для человечества, так что может наступить время, когда даже самые простые инфекции окажутся для нас смертельно опасными. По данным на 2016 год, к 2050 году устойчивость к антибиотикам окажется причиной 10 миллионов смертей ежегодно.

Но это страшное время, конечно, может и не наступить. Потому что работа по разработке новых вакцин и препаратов не прекращается ни на минуту.