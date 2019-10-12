В Минске прошел фестиваль близнецов и двойняшек 12.10.2019, 19:31

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Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

На мероприятии съехались семьи и детьми разного возраста.

На площадке выставочного центра «БелЭКСПО» многолюдно, музыка смешивается с многочисленными детскими голосами. На фестивале «Счастье вдвойне» семьи с детьми разных возрастов веселятся в фотозонах и на игровых площадках, рассматривают стенды, получают подарки от организаторов.

Журналисты kp.by сходили на фестиваль и узнали истории семей.

«Есть повод увидеться, посмотреть, как растут детки»

Глаза разбегаются: везде играют и увлеченно наблюдают за происходящим похожие как две капли воды ребята, одни совсем крохотные, другие уже подростки.

Возле одного из стендов - семья с тремя дочками-блондинками в пышных белых бантах:

– Приезжаем сюда второй год, нам очень здесь нравится. Уже много знакомых семей! Накануне мы все списываемся, есть повод увидеться, посмотреть, как растут детки, – рассказала мама девочек Ольга Хадоркина. – И детям нравится, мы говорим им, что это – праздник. Они знают, что подарки будут получать.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

Рядом с нами наблюдает за происходящим на сцене мама с близняшками-подростками. Они участвуют в фестивале уже несколько лет подряд.

– Хоть мы уже и выросли, 14 лет девочкам, но все равно интересно приехать сюда посмотреть на маленьких близняшек. Притягивают на фестиваль именно дети – это радость и счастье. Я с самого детства хотела родить близнецов. У меня не было в детстве ни брата, ни сестры. И когда я смотрела фильмы с сестрами Олсен, фильм «Няньки», я мечтала о близнецах. И моя мечта исполнилась! – вспоминает Екатерина Шибеко-Михадюк.

«Мне кажется, с одним сложнее, чем с двумя»

Среди участников выделяются семьи в ярких костюмах. Одна из них – семья Кононовых, они нарядились поварами. Никита Кононов рассказывает, что благодаря энтузиазму жены в разных фестивалях и конкурсах они участвуют часто.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

– Мы хотим показать детям, как мы в детстве развлекались, когда не было кучи игрушек. Тогда мы сами что-то конструировали, придумывали. Детям очень нравится. Мне кажется, с одним сложнее, потому что двое могут занять друг друга. Конечно, когда сразу двое капризничают, нелегко, но это вопрос воспитания, – сказал Никита Кононов.

Со сцены спускается мама с двойняшками в костюмах конфеток.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

– Костюмы делали своими руками, шить помогала подружка, а дизайн я придумала сама. Нам интересно, детям нравится! В прошлом году мы были в образах Микки-мамы и Микки-детей. Мы участвуем в других конкурсах, в марафонских забегах, занимаемся творчеством. Активная семья. Для меня все это в радость, мне нравится делать их жизнь ярче. Я предприниматель, у меня скользящий график работа, но даже если был бы другой, я бы находила время, чтобы уделить его своей семье, – сказала Татьяна Решетняк.

«С детства хотела большую семью, а дочка говорит – только не это!»

Ждет своего выхода на сцену семья Шмидт с тремя детьми погодками в одинаковых байках со звездами – они участвуют в показе Family look, костюмы для дефиле шили на заказ. А дефилировать решились, чтобы поддержать детей, которые ходят в модельную школу.

Говорят, что растить погодок не так сложно, как кажется.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

– Мои дети не капризничают, их можно оставить с кем-то и пойти по делам. С проблемами столкнулись, когда отдали детей в садик: поборы, то, это... Материально сложновато, а так – нет. Я с детства хотела большую семью, потому что была единственным ребенком. А сейчас, когда едем все вместе в машине, старшая дочка говорит: «У меня никогда не будет трое детей. Хотя бы один или двое, но не трое», – смеется Елена Шмидт.

Рядом на игровой площадке развлекается семья с тройняшками: Полиной, Лизой и Ваней.

– Я не думала, что у меня будет трое детей, а сейчас я считаю, что это норма. Мне кажется, одному ребенку так скучно! Многие, наверное, боятся, что это трудно материально, что трудно организовать жизнь с тремя детьми. Но в итоге все выстраивается, находится помощь, силы, время, – рассуждает Наталья Черныш, мама тройняшек.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

«Хотят на дерево залезть - дайте им на это дерево залезть!»

В фотозоне делает снимок мама с тремя сыновьями в красочных костюмах, которые семья сделала самостоятельно. Признаются, что костюмы привлекают много внимания: люди улыбаются и просят сфотографироваться.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

– Создаем настроение и себе, и остальным. Выиграли хороший подарок – рюкзак печенья! А еще нас попросили участвовать в розыгрыше лотерей, мальчишки доставали билетики, им приятно было, это момент, который запомнится надолго. Проявляться – это хорошо, здорово. Система в садике, школе, институте приучит их быть одинаковыми, придерживаться норм... А здесь они могут прожить свое детство, и детство необычное. Я считаю, что в воспитании мальчиков особенно важно давать им проживать настоящую жизнь согласно их темпераменту и желаниям. Если они хотят на дерево залезть, дайте им на это дерево залезть! Кто знает, может это будет самое забавное дерево в их жизни, – рассуждает Ольга Ремнева.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК / kp.by

Фестиваль близнецов состоялся 12 октября, он стал частью выставки «Материнство и детство», которая проходит в Минске с 11 по 13 октября.