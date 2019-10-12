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«Артефакты просто на газоне»: Минчане нашли черепки на перекопанной набережной

  • 12.10.2019, 21:23
  • 1,759
«Артефакты просто на газоне»: Минчане нашли черепки на перекопанной набережной

Журналисты спросили у археологов, что это.

«На Зыбіцкай пры пракладцы нейкіх камунікацый раскапалі культурны слой і можна збіраць артэфакты проста на газоне», — сообщили в соцсетях. Tut.by уточнил, какие работы там ведутся.

Автор «Памяць Сікоры» опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию черепка, который был найден на месте земляных работ на Зыбицкой.

«Чарапкі валяліся на паверхні. Здаецца пракапвалі нейкую траншэю глыбінёй сантыметраў на 70−100 міні-экскаватарам без аніякага праекту і раскопак, хаця відавочна тут ахоўныя зоны на земляныя працы», — уточнил он.

Фотограф обнаружил следы работ вдоль набережной реки Свислочь, от моста на улице Максима Богдановича до моста на Янки Купалы.

Фото: tut.by

Археолог Александр Медведев из Института истории НАН Беларуси — один из тех, кто курирует работы в историческом центре Минска. Он пообещал уточнить информацию по этой ситуации.

Специалист отмечает, что на Зыбицкой периодически проходят работы, за которыми Институт истории ведет надзор.

Фото: tut.by

— Из последнего, за чем наблюдали, — работа электросетей, она должна была закончиться 3 октября, — рассказывает археолог. — Сейчас, возможно, выполнялось какое-то благоустройство. Находки на Зыбицкой встречаются часто, и это неудивительно: там богатый культурный слой, плюс что-то привозили сюда в поздние годы, когда засыпали топкие места, боролись с наводнениями. Мы обследуем место работ, забираем то, что ценно — то, что можно датировать. Но все, что появляется там из земли, забрать нельзя.

На фотографиях, помимо глиняного осколка, можно увидеть фрагменты изразцов.

— Еще видны фрагменты, на которых стоит клеймо — это обломки канализационных керамических труб. Все это предметы середины ХХ века, — добавил специалист.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

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