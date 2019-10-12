Глава МИД Украины об отношениях с Берлином и Парижем: Напряжение ощущается 2 12.10.2019, 21:44

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Вадим Пристайко

После обнародования разговора Зеленского с Трампом со стороны Запада присутствует «преувеличенная эмоциональная составляющая».

Руководство Франции и Германии обиделось после упоминания их в разговоре президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Такое мнение в интервью "Укринформу", которое вышло 12 октября, выразил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет gordonua.com.

Его спросили, насколько большой вред нанесло обнародование стенограммы разговора Зеленского с Трампом отношениям Украины с Францией и Германией.

"Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая. Обида не вылилась в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается", – сказал он.

Дипломат заявил, что не очень верит, "что лидеры стран такие тонкокожие".

"Скорее, здесь имеет место некоторая наигранность и определенное желание использовать этот момент. ...Мы давно шутили с коллегами, что наша профессия вымирает, потому что лидеры начали общаться между собой напрямую, но даже мы не думали, что так быстро детали их общения станут известны широкой общественности", – отметил Пристайко.

После обнародования стенограммы телефонного разговора 25 июля Трампа и Зеленского стало известно, что американский лидер критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, как и весь Евросоюз в целом. И Зеленский согласился с его утверждением "на 1000%". Упоминался также президент Франции Эммануэль Макрон.

В Евросоюзе заявили, что помощь Украине была "беспрецедентной", так как за пять лет было предоставлено более €15 млрд.

В немецком правительстве отметили, что не комментируют телефонный разговор иностранных лидеров, но отношение Берлина к Киеву не изменится.

10 октября Зеленский заявил, что не хотел никого обидеть и ему не стыдно ни за одно слово, сказанное в разговоре с Трампом.