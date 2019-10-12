Радиоактивные понтоны не отбуксировали в срок после взрыва под Северодвинском
- 12.10.2019, 22:17
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«Росатом» не выполнил обещания.
Госкорпорация "Росатом" должна была отбуксировать понтоны, находящиеся на берегу Белого моря после взрыва на полигоне под Северодвинском, в Центр по обращению с радиоактивными отходами в Мурманской области России до 10 октября 2019 года. По сообщению местных СМИ, этого не произошло.
"Росатом" 4 октября опубликовал госзакупку, согласно которой поставщик должен за 26,1 млн руб. отбуксировать два понтона, находящиеся в приливно-отливной зоне Белого моря примерно в 40 километрах от Северодвинска. Доставить груз необходимо в отделение Сайда-Губа Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами в Мурманской области, сообщает Север.Реалии.
Единственный поставщик — "Малая Судоходная Компания".
В документах к закупке указывается, что работы должны быть завершены до 10 октября 2019 года. По информации российского издания "Двина Сегодня", понтоны все еще находятся на берегу Белого моря.
В начале сентября журналисты обнаружили радиоактивные понтоны на берегу Белого моря около поселка Ненокса. Позже губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что понтоны утилизируют.
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. В результате аварии погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Министерство обороны России не раскрыло подробностей происшествия.
Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.