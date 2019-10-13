Протестующие в Эквадоре захватили правительственное здание 1 13.10.2019, 8:03

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Фото: Getty Images

В столице страны введен комендантский час.

В эквадорской столице Кито протестующие в субботу, 12 октября, захватили здание Службы генерального контролера, которая занимается финансово-экономическим контролем в стране, передает dw.com.

Как сообщает агентство AFP, люди в масках забросали здание коктейлями Молотова, а затем ворвались в него и начали уничтожать мебель и документы. Близлежащий район эвакуирован, пожарные тушат огонь.

Фото: Reuters

Позднее в тот же день президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны комендантский час и военный контроль. Как указано на странице Морено в "Твиттере", комендантский час вступит в силу с 15.00 по местному времени. Данная мера, по его мнению, будет способствовать "действиям общественных сил против неприемлемых актов насилия".

He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia. — Lenín Moreno (@Lenin) October 12, 2019

На волне протестов, которые не прекращаются в Эквадоре вот уже несколько дней, демонстранты заблокировали дорогу к международному аэропорту в Кито, передает агентство Reuters. Кроме того, в столице произошло несколько столкновений протестующих с полицией. Продолжающиеся блокады крупных автодорог привели к перебоям с поставками продуктов и топлива в некоторых регионах, пишет газета El Comercio.

Представители коренных народов готовы к диалогу с президентом

В то же время руководство Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE) спустя 10 дней после начала протестов выразило готовность к прямым переговорам с президентом страны Ленином Морено. "После консультаций с общинами, организациями, народами, национальностями и общественными организациями мы решили принять участие в прямом диалоге с Ленином Морено об отмене или пересмотре указа 883", - говорится в сообщении, которое организация опубликовала на своей странице в Twitter.

Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales hemos decidido participar en el Diálogo directo con @Lenin sobre la derogatoria o revisión del decreto 883.



Comisión Política pic.twitter.com/J1PZFYmItn — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 12, 2019

Накануне Ленин Морено в своем обращении призвал представителей коренных народов к диалогу, однако те до последнего момента выступали против, говоря, что президент не вызывает доверия.

Протесты в Эквадоре

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент Морено. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек. Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских. С начала протестов погибли не менее четырех демонстрантов.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов США в год.