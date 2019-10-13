Экономист: В тарифы на свет закладывается и цена «игрушек» Лукашенко 33 13.10.2019, 8:05

8,978

Фото: «Радыё Свабода»

Но народ может выйти «согреться» и на улицы.

Стало известно, что белорусов обложат новым побором из-за БелАЭС: стоимость ее строительства включат в тариф на электроэнергию в «жировках» для граждан.

Об этом заявил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович. Слова чиновника подтвердил и генеральный директор БелАЭС Михаил Филимонов, который уточнил, что тарифы будут озвучены после окончания строительства, когда будет ясно, сколько стоили строительно-монтажные и пусконаладочные работы на станции.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал экономист Лев Марголин.

- Как вы оцениваете идею властей — заставить граждан полностью оплатить проект под названием «БелАЭС»?

- По большому счету – это было ясно с самого начала. Когда еще только задумывалось ее строительство и когда власти упорно утверждали, что это будет самый дешевый вид электроэнергии, эксперты отмечали, что текущие и даже капитальные затраты на строительство АЭС – это не самое главное. Самое главное – это то, что электростанция имеет определенный срок службы. И расходы на будущий вывод АЭС из эксплуатации также будут закладываться в тариф.

Как это будет выглядеть, сказать очень сложно. Потому что ни директор электростанции, ни министр энергетики не являются конечными распорядителями тарифов – конечное решение принимает кабинет министров. И об этом мы в недалеком будущем узнаем.

- В Европе, например, во Франции, использование АЭС связано с желанием понизить цену на электроэнергию, ведь это как минимум снижает себестоимость производимых в стране товаров. Почему в Беларуси все действует с точностью до наоборот?

- Использование атомной энергии на определенном этапе – вторая половина 20-го века – было связано для многих стран с отсутствием ресурсов, которые ранее использовались для производства электроэнергии. Им не хватало нефти, газа, уголь – не экологичен, поэтому страны переходили на атомную энергию.

Я бы не сказал, что это самый дешевый вид энергии. Действительно, если рассматривать только текущие расходы, то она очень дешевая. Но если учитывать капитальные расходы на строительство, которые представлены затратами в виде амортизационных отчислений, а также расходы на будущее выведение из эксплуатации, то окажется, что это не самый дешевый вид электроэнергии. В Европе это прекрасно понимают.

Но нужно еще иметь в виду то, что в Европе, во всех странах с рыночной экономикой производство электроэнергии – дело конкурентное. То есть, чаще всего - это не государство производит электроэнергию. А даже если и производит, то реализуют ее как правило частные компании, которые конкурируют между собой.

В Беларуси частной собственности в этой сфере нет и близко! На сегодняшний день у нас нет электроэнергии, произведенной на АЭС. И мы абсолютно не знаем, что закладывается в стоимость тарифа на электроэнергию. Периодически выясняется, что там то заложено строительство нового офисного здания для министерства энергетики, то содержание каких-то футбольных клубов и т.д. Поэтому размер и содержание тарифа на электроэнергию – вещь абсолютно непредсказуемая в наших условиях.

Мы постоянно сталкиваемся с тем, что нам сначала говорят, что мы уже оплачиваем 80% экономически обоснованных затрат на электроэнергию. Проходит год-два - и оказывается, что мы и половины не оплачиваем, и опять идет повышение.

Для того, чтобы эти тарифы были прогнозируемыми и для того, чтобы они снижались, нужно два небольших, но непременных условия. Первое: открытость формирования этих тарифов - чтобы люди знали, что в них входит. Второе: рыночная конкурентная среда - чтобы поставщики между собой конкурировали.

- Некоторые страны — например Литва, Польша, Эстония, Финляндия — заявили, что не будут покупать энергию с БелАЭС. Литва призывает расширять географию бойкота ядерной энергии из Беларуси. Если из-за этого нерентабельность АЭС возрастет, могут ли и убытки от эксплуатации переложить на белорусских потребителей, еще более взвинтив цены?

- Безусловно, могут! Дело в том, что любое крупное производство – такое, как АЭС – тем более рентабельно, чем выше объем ее производительности. И если ее мощности не загружены, если она будет производить электроэнергию, скажем, на уровне 50-60% своей производственной мощности, то за счет условно-постоянных затрат – той же амортизации, например - конечно, себестоимость производства электроэнергии будет расти.

Мы хорошо знаем, что наше государство любит перекладывать такие вещи на своих граждан. Поэтому не исключено то, что чем меньше будет загрузка станции, тем больше будут тарифы на электроэнергию.

С учетом всех этих факторов — какие в итоге цифры могут увидеть в «жировках» белорусы?

- Дело в том, что цифры, которые увидят белорусы в «жировках», на мой взгляд, не имеют большого отношения к тем цифрам, которые могут реально получиться в расчетах министерства энергетики. Потому что тарифы – это, в значительной степени, вопрос политический.

Власть повышает тарифы по чуть-чуть – то повышает, то не повышает. Потому что она прекрасно понимает, что чрезмерное или внезапное повышение тарифов может вызвать сопротивление народа. И этого, конечно, она очень боится.

Поэтому будут двигаться, как и раньше – на ощупь. Так же, как сейчас происходит с бензином: повысили в воскресенье на копейку и посмотрели. Тихо? – Еще через неделю на копейку. То же самое будет и с электроэнергией. Никто не рискнет повышать тариф сразу и намного.

- Даже по данным Белстата в 2018 году почти 30% белорусов располагали доходами ниже минимального потребительского бюджета. При сохранении текущей экономической ситуации и уровня доходов можно ли говорить о том, что коммунальные удобства станут для трети граждан роскошью?

- Я думаю, что все-таки государство будет «держать руку на пульсе». Есть механизм компенсаций расходов для населения с низкими доходами. Конечно, этот механизм далеко не совершенный, но, тем не менее, верхней границей всех тарифов будет граница терпимости. Будут повышать только до такой степени, до которой может выдержать население. А население, если дома будет холодно, то может выйти на улицу погреться. Поэтому – это вопрос политический.

- Не отбрасывает ли авантюра с БелАЭС наших людей, образно говоря, к «лучине» и «дровам»?

- Нет, конечно. Людей заставить вернуться в «каменный век» нельзя! Либо люди не будут платить за эти тарифы, если не будет никаких механизмов компенсации. Либо, если электроэнергию начнут массово отключать, люди просто выйдут на улицы и будут защищаться.

- Недавно стало известно, что государство потратило на убыточную «модернизацию» цементных заводов почти миллиард долларов. Можно ли говорить о том, что и этот авантюрный проект белорусы «закроют» из своего кармана — путем непрямых поборов, роста цен и так далее?

- Я бы не стал сравнивать в этой категории АЭС и цементные заводы. Дело в том, что цементные заводы – это были государственные инвестиции. А они, как правило – не эффективны. Потому что чиновники, которые принимают решения, не отвечают за это своим карманом.

В этом плане, конечно, и БелАЭС – пример тех же государственных инвестиций, которые по расчетам экспертов абсолютно не были нужны Беларуси. Это, скорее всего - было, есть и будет игрушкой для Лукашенко. Ну, как это, страна – и без своей ядерной энергии? А будет ядерная энергетика, глядишь, и бомбочку маленькую какую-нибудь сделаем.

Никакой реальной необходимости в этом не было. И поэтому точно так, как сейчас цементные заводы стали обузой для государства, я не исключаю, что и АЭС через несколько лет тоже станет обузой для государства.

- Какие еще убыточные проекты властей белорусам пришлось «закрывать» из своего кармана? Во сколько вы оцениваете потери каждого гражданина страны от неэффективной экономики?

- Оценивать потери каждого гражданина – это дело неблагодарное. Это надо не оценивать, а рассчитывать. А расчеты эти довольно сложные, этим надо специально заниматься.

Что касается проектов, на ум сразу же приходят проекты по модернизации деревообработки. Когда, казалось бы, самый что ни на есть простой проект – потребность у населения в продуктах деревообработки существует, сырьевые ресурсы – есть, оборудование современное – есть на рынке, покупай, квалифицированные специалисты – тоже есть.

Казалось бы, вкладывай деньги в модернизацию и начинай завтра грести деньги лопатой. Но в наших условиях это тоже превратилось в убыточный проект. Потому что можно сколько угодно об этом говорить, но факт остается фактом – когда инвестициями занимается государство, а не инвестор, чаще всего эти инвестиции оказываются убыточными.

- Как остановить это ограбление народа?

- Элементарно остановить – поменять власть! Вот и все – сразу ограбление народа будет остановлено! Потому что когда в стране нет не только разделения властей, но нет вообще никакого влияния народа на власть, то говорить о том, что есть какой-то другой способ остановить это ограбление – нет, его не существует. Каким способом менять эту власть, это уже тема отдельного разговора, но пока эта власть будет продолжать существовать, народ будут продолжать грабить.