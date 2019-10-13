В Польше проходят выборы в Сейм и Сенат 13.10.2019, 8:29

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В них могут принять участие более 30 миллионов человек.

Сегодня в 7.00 (8.00 по Минску) в Польше начались выборы в Сейм и Сенат. В связи с этим в стране объявлен период «избирательной тишины», предусматривающий запрет на политическую агитацию.

Граждане страны выберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов, сообщает Charter97.org со ссылкой на польские СМИ. Избирательные участки будут открыты до 21.00 (22.00 по Минску). Примерно в это же время станут известные первые официальные результаты экзит-полов.

В нижнюю палату парламента (Сейм) баллотируются 5112 кандидата, что составляет в среднем 11 человек на одно место. В верхнюю палату парламента (Сенат) - 278 кандидатов (почти 3 человека на место).

Для выборов в Сейм создан 41 избирательный округ, в Сенат — 100 округов. В целом, по всей Польше создано более 27 тысяч избирательных участков, на которых могут проголосовать более 30 млн поляков, имеющих право голоса (около 80% от населения страны).

На выборах в Сейм зарегистрировано 10 избирательных комитетов, из которых – пять во всех избирательных округах.

Это избирательные комитеты PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe), PiS («Право и Справедливость»), SLD («Союз демократических левых»), Конфедерация «Свобода и независимость» и «Гражданская коалиция».

На выборах в Сенат зарегистрированы 53 избирательных комитета.

Судя по последним итогам соцопросов, наибольшую поддержку среди населения Польши имеет правящая партия «Право и Справедливость» (PiS), за которую готовы проголосовать 42-47% поляков. Это примерно на 20% больше, чем за крупнейшую оппозиционную силу – «Гражданскую коалицию».