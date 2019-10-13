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Ученые нашли змееподобную акулу возрастом в 360 миллионов лет

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  • 13.10.2019, 8:52
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Ученые нашли змееподобную акулу возрастом в 360 миллионов лет

Открытие совершено в Марокко.

Одним из самых чудовищных морских хищников, которые известны человеку, является древняя акула мегалодон. Ученые предполагают, что этот монстр достигал 18 метров в длину и вымер около 2,6 млн лет назад, сообщает nv.ua.

Недавно исследователи из Цюрихского университета нашли останки меньшей, но не менее страшной акулы — Phoebodus saidselachus. Окаменелости этого животного, которым около 360−370 млн лет, обнаружили на горном хребте Антиатлас в Марокко.

Ученые предполагают, что этот вид акул достигал всего 1,2 метра в длину, и жил задолго до появления динозавров и упомянутого мегалодона.

Согласно исследованию, акула Phoebodus saidselachus имела змееподобную форму, плоскую голову и длинную челюсть с необычным строением зубов. Трехстворчатые резцы древнего хищника были закруглены и обращены вовнутрь.

По этим признакам найденная особь напоминает реликтовых плащеносных акул. Их некоторые виды существуют и сегодня, хотя ученые говорят, что это совершенно разные животные.

Предполагается, что из-за такого строения зубов акулы охотились как змеи, — не разрывали жертву зубами, а удерживали ее челюстями и проглатывали.

«Мы были очень рады этому открытию. Окаменелости очень хорошо сохранились, потому что они находились в условиях низкого содержания кислорода, где разлагающиеся организмы не могли их повредить», — говорят авторы открытия.

Поскольку окаменелость была очень хрупкой и ценной, ученые не вырубали ее из горной породы, а проанализировали с помощью компьютерной томографии.


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