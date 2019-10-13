Турецкая инвазия: три сценария развития событий в Сирии 13.10.2019, 9:24

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Что будет делать ставленник России Асад?

Турецкая армия вошла в регион, контролируемый Рабочей партией Курдистана (РПК) / Отрядами народной самообороны (YPG), к востоку от Евфрата. Что будет дальше? Ответа нет. Все взоры обращены на Вашингтон, пишет турецкий журналист Мехмет Тезкан для интернет-версии T24 (перевод — inosmi.ru).

«Если выйдешь за рамки, если вступишь в ненужные столкновения, я применю экономические санкции», — говорит Трамп, пытаясь припугнуть Анкару, при этом невозможно предсказать, что он сделает завтра. Какова конечная цель США, тоже неизвестно. Даже близкое окружение Трампа не может угадать, каким будет его следующий ход.

Еще одна загадка: что будет делать Дамаск? То есть Асад. Сделает ли Асад какой-нибудь ход в ответ на операцию Анкары? Если да, то к чему приведет этот ход?

Обсуждаются следующие возможные сценарии:

Первый сценарий: Асад, воспользовавшись случаем, начнет военную операцию в сторону северо-востока, то есть региона, где находится структура YPG / РПК. Так, турецкая и сирийская армии будут теснить боевиков YPG / РПК с севера и юга. В этом случае США тоже окажутся в стесненном положении. Это пойдет на руку как Анкаре, так и Дамаску, а кроме того, и Москве.

Второй сценарий. Асад, опять же воспользовавшись случаем, начнет наступление на Идлиб с воздуха и земли… Асад при поддержке России предпримет операцию с целью зачистить Идлиб, отнять его у боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, связана с «Джебхат ан-Нусрой»), усилить гонения на Свободную сирийскую армию (вооруженную оппозиционную группу). В таком случае начнется масштабная волна миграции в сторону Хатая, и террористы ХТШ тоже попытаются проникнуть в Турцию.

С осложнением ситуации к западу от Евфрата Анкара, у которой все ресурсы и операционные возможности брошены на восток от Евфрата, окажется в весьма затруднительном положении. Ей придется распределить силы и энергию. Если наши военные, размещенные на наблюдательных постах в Идлибе, окажутся в опасности, это повлияет и на операцию «Источник мира».

Такое развитие событий нанесет серьезный урон отношениям Анкары и Москвы, пойдет на руку Вашингтону, а Дамаск достигнет своей цели.

Третий сценарий. Дамасская администрация договорится со структурой YPG / Партия «Демократический союз» (PYD). Асад начнет проводить политику мести в отношении Анкары, дамасская армия встанет на сторону YPG, займет активную позицию, чтобы преградить путь турецкой армии. Так, два дня назад представитель министерства иностранных дел Сирии сказал буквально следующее: «Даже тех, кто воевал против Дамаска, мы готовы принять, если они решат противостоять Турции».

Такое примирение не отвечает интересам США. Отношения Анкары и Москвы осложнятся, может быть, даже подуют холодные ветры.

Все эти варианты нужно иметь в виду. Президент Эрдоган заявил: «Цель Турции — зачистить регион от террористических организаций и обеспечить территориальную целостность Сирии».

Но что нужно сделать, чтобы достичь этой цели? Какой должна быть наша политика, чтобы предотвратить возможные нежелательные ходы Асада?

По общему мнению, Анкара отныне должна напрямую контактировать с Дамаском. Конечно, всем известно, что разведывательные организации двух стран уже находятся в контакте. Теперь требуется наладить политические и дипломатические контакты. Разумеется, никто не ждет, что Эрдоган появится в одном кадре с Асадом. Но взаимодействие с Дамаском необходимо для зачистки Сирии, для обеспечения территориальной целостности страны.

Из Европы поступают разные комментарии, но, если идет война, то позиции государств на поле боя, их решения важнее.

Если Москва, Вашингтон играют определяющую роль, то и Дамаск — тоже, хотя и под управлением Москвы.

Давайте также помнить, что в качестве террористической организации структуру PYD / YPG расценивают две столицы: одна из них — Анкара, а вторая — Дамаск. Вашингтон, Москва, Лондон, Берлин, Париж, Афины и многие другие столицы считают боевиков YPG не террористами, а бойцами, защищающими свою землю. И не нужно забывать, что у PYD в течение последних лет существует офис в Москве, а президент Франции на днях принял у себя представителя этой организации.