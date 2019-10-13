Украинский генерал раскрыл уловку Путина 15 13.10.2019, 9:58

6,042

Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Разведения войск на Донбассе не будет?

На Донбассе не будет системного разведения войск из-за желания президента РФ Владимира Путина оказать давление на Украину руками ее европейских партнеров.

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, пишут Факты. По его словам, разведение войск не выгодно ни России, ни боевикам.

"Несмотря на разведение войск в отдельных районах, системным процесс не станет. Это невыгодно ни России, ни боевикам. Уверен: Путин попробует подтолкнуть наших партнеров, в частности Германию и Францию, оказать давление на Украину, чтобы мы согласились на условия России. Мол, смотрите: у них в Украине война, гибнут люди, а они не хотят это прекратить. Надо попробовать уговорить украинские власти прийти к выполнению формулы", – отмечает военный.

По его словам, план Путина по срыву разведения войск уже начал реализовываться. Однако, подчеркивает силовик, его воплощение не пойдет на пользу Украине.

"Сейчас уже видно, что и Макрон, и Меркель в определенной ситуации готовы оказать на нас давление. Но ведь это не решит проблему Донбасса. Я имею в виду, если Украина пойдет на уступки Путину. Это только все больше нас будет затягивать в какой-то процесс противостояния", – подчеркивает он.

При этом Маломуж констатирует, что попыток нынешнего правительства недостаточно для прекращения войны на Донбассе. Нужно выйти на новый уровень переговоров, уверен он.

"Надо суметь донести, что то, что происходит сейчас на Донбассе — это не только наше внутреннее дело. Это мировая горячая точка. Это противостояние между ядерными государствами — между Россией и странами НАТО. Надо донести до мира, что может развязаться ядерная война, в результате которой на Земле ничего не останется", – резюмирует он.