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Марчук – Штайнмайеру: Спросите у внешней разведки Германии, что вам сделать с вашей «формулой»

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  • 13.10.2019, 10:16
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Марчук – Штайнмайеру: Спросите у внешней разведки Германии, что вам сделать с вашей «формулой»
Евгений Марчук

Экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе обратился к немецкому президенту.

Экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру стоит потребовать доклад у внешней разведки своей страны о войне на востоке Украины, чтобы понять, какое количество времени потребуется на реализацию его "формулы". Об этом Марчук написал в Facebook, сообщает gordonua.com.

Он напомнил германскому президенту, что первые выборы в ФРГ состоялись лишь спустя четыре года после окончания Второй мировой войны, и отметил, что тот знает, почему на их подготовку и проведение было необходимо столько времени.

"В связи с этим у меня вопрос к опытнейшему европейскому политику господину Штайнмайеру. Вы действительно подзабыли, что вначале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы? Я уже не говорю про Нюрнбергский (или теперь Гаагский) трибунал", – написал Марчук.

Политик порекомендовал Штайнмайеру обратиться к внешней разведке Германии и запросить доклад по ситуации на Донбассе, чтобы понять, что в Украине идет война с Россией, которую РФ "маскирует под внутренний конфликт".

"Может, руководители внешней разведки вашей страны, знающие реалии нашей пятилетней войны с Россией, подскажут, что вам нужно сделать с этой вашей "формулой", – заявил он.

1 октября члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО.

В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ 11 сентября.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

"Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", – подчеркивал Зеленский. Он отмечал, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".


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