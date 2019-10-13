Ирина Халип: Побеждает тот, кто пробивает и бетонную стену 2 13.10.2019, 10:27

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Фота: «Наша Ніва»

Мысли, навеянные кампанией по сбору подписей.

Известная белорусская журналистка Ирина Халип рассказала сайту palitviazni.info о том, как прошел для нее этап сбора подписей, который проходил в Минске по Партизанскому округу №110:

- Сбор подписей - это был очень интересный этап. Когда стоишь в пикетах или ходишь по квартирам, когда разговариваешь с обычными людьми, то получаешь абсолютно новый опыт и представление о том, что происходит вокруг. О том, что волнует людей, и чего они боятся.

При этом я столкнулась и с некоторыми непонятными вещами. Увидела, что практически все хотят перемен, но многие запуганы и подавлены. Они хотят перемен, но не верят в то, что это может произойти.

Вот это для меня было несколько неожиданно.

В 2010 году, когда народ вышел на Площадь в знак несогласия с результатами президентских выборов, люди были куда смелей, и многие верили, что перемены в скором времени будут. Но девять лет прошло, и я на самом деле увидела, что эта вера практически потеряна.

Это приводит к мысли, что надо работать еще активнее. Надо с людьми разговаривать, объяснять, что и от нас многое зависит. И вместе мы можем достичь перемен. Ничего не изменится, если просто сидеть на диване и молчать. Было много случаев, когда побеждал тот, кто пробивал и бетонную стену, хотя никто в это не верил. Кто-то верил в то, что когда-нибудь развалится Советский Союз? Но ведь он развалился.

Ради этого мы и принимаем участие в «парламентской кампании» - объяснять, разговаривать с людьми. А впереди еще и «президентская кампания».

- Сколько вы собрали подписей?

- Около полутора тысяч, хотя для регистрации необходима тысяча. Но сдали только 1200 подписных листов, так как сомнительные на всякий случай отвергли, чтобы не дать комиссии возможности «придраться».

- Узнавали люди вас, когда вы, ходили по квартирам? Может быть, вспоминали события 2010 года?

- Если говорить о узнаваемости, то пятьдесят процентов знали, кто я такая.

Вспоминается случай, когда зашла в какую-то квартиру, а там — пожилая женщина-пенсионерка. Вижу, что в ее шкафу за стеклом — предвыборная листовка моего мужа Андрея Санникова, который был кандидатом в президенты в 2010 году. Она за него голосовала, хорошо знает о событиях тех времен. И, знаете, мы с ней обнялись, как родные. Было ощущение, что ты пришел в гости к близкому человеку.