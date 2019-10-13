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Экс-следователь: Девяностые не идут ни в какое сравнение с нынешней обстановкой

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  • 13.10.2019, 11:27
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Экс-следователь: Девяностые не идут ни в какое сравнение с нынешней обстановкой

Итогам правления Лукашенко посвящается.

О том, чем отличается криминогенная обстановка в Беларуси во второй половине 1990-х от наших дней, «Салідарнасці» рассказал правозащитник и бывший следователь прокуратуры Олег Волчек.

— Девяностые не идут ни в какое сравнение с нынешней обстановкой. Тогда была организованная преступность, она занималась мошенничеством, разбоем, убийствами. Много было заказных убийств. На постсоветском пространстве происходила дележка недвижимости, борьба за влияние. Правоохранительные органы были еще слабыми, — говорит экс-следователь.

Сегодня ситуация выглядит другой. С относительным ростом благосостояния изменяется и криминогенная ситуация:

— Меньше разбоя, краж, но при этом на передний план выходят коррупционные преступления. И это происходит на всех уровнях — на низовом, в высших эшелонах власти. Основные преступления — отмывание денег, взяточничество, вывод бюджетных денег по серым схемам, превышение должностных полномочий в корыстных целях.

По словам Олега Волчека, это происходит из-за отсутствия гражданского и парламентского контроля за бюджетом, а также огромного госсектора. Поэтому многие руководители на своих постах и должностях пытаются залезть в государственный карман.

— Законодательство вроде бы и меняется, в том числе по коррупционным преступлениям, но их меньше не становится, — говорит правозащитник.

По его опыту, многие уголовные истории остаются неизвестными из-за того, что силовики отказываются заводить дело. Собеседник «Салідарнасці» приводит в качестве примера опыт Грузии после проведения реформы в МВД:

— В первые полтора года у них выросло количество возбужденных уголовных дел. И ничего страшного в этом не было. Наоборот, грузинские правоохранители смогли увидеть реальную картину.

У нас же намечается тенденция отказа от возбуждения дел. Не только коррупционных, но и бытовых. По разным причинам — и чтобы себя не обременять лишней работой, и статистику чтобы не портить.

В девяностых в Беларуси также пытались провести реформу МВД, но тогдашнему министру Юрию Захаренко не удалось довести дело до конца. Позже в стране была проведена судебно-правовая реформа, но и она повисла в воздухе, напоминает Олег Волчек.

— За эти 25 лет ничего не было сделано в плане реформ. Сегодня мы пожинаем плоды бездействия. И ситуация будет только ухудшаться.

Правозащитник поделился наблюдением: сегодня в возглавляемую им организацию «Правовая помощь населению» обращаются не только по политическим делам, но и по экономическим:

— Приходят родственники чиновников, рассказывают о просчетах следствия и судов в делах их родных. Теперь нет разницы в том, кто ты — практика, которая раньше применялась в основном к оппонентам властей, сегодня применима к любому гражданину.

Олег Волчек прогнозирует: в ближайшем будущем государственная система столкнется с дефицитом руководящих кадров, в том числе среднего и высшего звена.


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