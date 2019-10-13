«Хороший «китай» — вы это серьезно?» 2 13.10.2019, 11:51

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Иллюстрационное фото

Как «обувают» белорусских водителей.

Летний сезон закрыт окончательно, несмотря на то что погода нас радует последним теплом. Еще несколько дней, и всякий здравомыслящий автомобилист поедет на "переобувку".

Журналисты abw.by провели дискуссию с читателями о том, что предлагают белорусскому водителю на отечественном рынке шин.

Фото: abw.by

Летняя Zeta ztr20 195/65 R15 на Skoda Roomster

Фото: abw.by

Наталья Журавлевич:

- Как я уже писала, ездим мы немало. А в этом году мне довелось сидеть за рулем особенно много - с тремя детьми я одна поехала на Балтику. Мне "повезло": с ночи небо затянули тучи, в момент выезда пошел дождь. Он шел до обеда, пока за спиной не остался Каунас. Из-за этого на 600 километров я потратила 10 часов с учетом прохождения границы. Что важно - значительную часть дистанции пришлось ехать по мокрой трассе. Разрешенные 120 я гнать не решилась, но "сотку" приходилось держать, всматриваясь в дорогу сквозь мельтешащие "дворники" и отдавая себе отчет, что любая моя как водителя ошибка будет стоить очень дорого. И если к себе у меня вопросы возникли - в какой-то момент я поняла, что надо срочно останавливаться на отдых, - то покрышки не "плавали" ни на мокром асфальте, ни в лужах в колеях.

Но такой экстрим для меня скорее редкость: спокойный характер езды позволил в этом сезоне добиться "просветленного" малого расхода - 5,8 литра. Столько потреблял 1,4-литровый "атмосферник" при комфортных ему 90-100 километрах в час без резких стартов и торможений. Уверена, что покрышки в эту цифру тоже внесли свою лепту. Что касается шумности, то хвастать тут особо нечем - Zeta не шумные и не тихие, как и положено обычному продукту своего ценового сегмента.

Предыдущие замеры глубины протектора показали, что с 7,2 миллиметра этот показатель сократился в среднем на 0,4, теперь на передних колесах глубина протектора составляет 5, а на задних - 6 миллиметров.

Фото: abw.by

Отзывы из интернета

"Купил данную резину на Grand Cherokee WJ. Резина очень цепкая. Временно езжу без переднего кардана, на старом Triangle тронуться с места резко не получалось, была пробуксовка, а в дождь можно было квартал боком ехать. Сейчас езда на заднем приводе стала безопасной, цепкость очень хорошая, в повороты машина входит как влитая. При 190 км/ч держится уверенно. В дождь резина ведет себя тоже достойно. Пробег 1500 км. Один раз "поймал" хорошую яму - грыж не обнаружил. Но без "минусов" за эти деньги, увы, не обойдешься. Мне она кажется шумноватой".

"Резина нормуль! Балансировка 10-15 г, не шумная, в меру мягкая, колею не чувствует. Пока пробег 1200 км. Вчера по трассе шел дождь. Почти 200 км ехал по мокрому покрытию. Скорость была 140 и 150, конечно, в поворотах скидывал до 120. Все гуд! Даже очень ничего себе! Рекомендую 100 процентов, ребята! И еще она реально тихая!"

"Впервые решил попробовать китайскую резину. Порекомендовали ztr20. Скажу, что очень неплохая резина. Стоит на Camry V40 2010 г.в. Мягенькая. На скорости хорошо держит. Тормозит хорошо. При дожде больше 100 не пробовал. А так нормально держится на дороге. Рисунок протектора нормально выглядит. Рекомендую".

"Брал по рекомендации знакомого - интересовала недорогая резина. В итоге 4 сезона - ни одного прокола или шишки. На сухом асфальте никаких проблем. На мокром надо сбавлять скорость, но в целом очень хорошо. Не шумит. Довольно мягкая. Качество приятно удивило. Хороший "китай".

Toyo Proxes Sport 235/45 R18 на Ford Fusion

Фото: abw.by

Алексей Хвощинский:

- За "плечами" моих Toyo Proxes Sport ровно 15 тысяч километров. Не самых простых. В этот путь вместился марш-бросок на 2600 километров в течение трех дней из Минска в Скопье, Македония. Сознательно выбрал дорогу с максимальным количеством высокоскоростных участков: Беларусь - Польша - Австрия - Словения - Хорватия - Черногория - Албания - Македония. Собственно говоря, благодаря этому и понял, для чего летом нужны шины класса UHP (ultra high performance). Во-первых, на скоростях около 160 они не "достают" назойливым шумом. Когда в день тебе нужно делать 700-800 километров в один присест, начинаешь это ценить. Да, у Fusion в целом высокий уровень шумоизоляции салонного пространства и тихий 1,5-литровый моторчик, но даже это не способно замаскировать "голосистые" шины. Во-вторых, на Proxes Sport я чувствовал себя уверенно и на мокром покрытии (первая часть пути сопровождалась дождями), и на таком горячем асфальте, что яичницу можно было жарить, когда за бортом было +38..+40 по Цельсию. Конечно, это субъективное восприятие, куда важнее иметь прежде всего голову на плечах, но несколько раз приходилось резко оттормаживаться. И ни разу не возникло мысли, что шины могут "поплыть".

В первой части нашего теста я упоминал, что поеду на перебалансировку, потому что шины из Азии плывут в контейнерах и могут за это время слежаться. В общем, это не просто байки. Всем покрышкам понадобилась эта процедура. Хотя на руле этого не чувствовалось, но цифры на станке говорили сами за себя.

Износ за эти 15 тысяч километров составил порядка 2-2,5 миллиметра. Сказать точнее сложно, потому что под рукой лишь обычная линейка. Продолжаем наблюдения!

Фото: abw.by

Отзывы из интернета

"У меня стаж 21 год. Резины перекатал много. Последние 10 лет летом езжу только на шинах sport - после их установки взамен стоковых получаешь другой автомобиль. Так вот, после ряда конкурентов шины "Тойо" просто супер (мое мнение). "Мишлен" и "Континенталь" в целом хороши, но цена и слабая боковина - большой минус. А еще "Тойо" поразила тем, как приятно она "глотает" все неровности и стыки. Лучших летних шин у меня не было".

"Езжу быстрою По совету знакомого взял Toyo, но изначально был настроен весьма скептически, так как именитые журналисты и обзорщики не давали ей каких-либо высоких оценок, да и отзывы на маркете не особо радовали. Что же, это они очень зря) Резина отличная! Комфортная, достаточно тихая, средней жесткости. Сделана в Японии, при балансировке показала себя очень хорошо. Что важно, не требует долгого прогрева! Дорогу держит шикарно, в повороты заходит супер - "Форд" стал тормозить! Ни сносов, ни заносов, ни юза. ABS и ESP наконец-то перестали напоминать мне, что я за рулем гражданского автомобиля) Купил в начале апреля, но уже успел влететь двумя колесами в срез асфальта. Думал, что хана новым колесам, но все в порядке! Ни грыж, ничего. Подводя итог, скажу: машина стала другой, я стал в ней более уверен, я доволен! НО! Это городская резина! Не суперспорт и не гоночная! Для машин 300+Hp и гонок по треку она не подходит!!! Живу в Москве и езжу в основном тут. Так что если у кого-то в городе нет дорог по определению, а вы летаете под "сотню" по ямам и данные покрышки у вас покрылись грыжами или вообще рассыпались, то это не резина виновата, господа".

"Стоят в размере 245/45 R18 на Jaguar XF, пришли на смену изношенным Dunlop SP Sport в том же размере. "Тойо" - все ровно так, как должно быть, шум присутствует, но именно как здоровый звук резины, едущей по асфальту, а не доводящий до параноидальных мыслей о состоянии ходовой гул. Колея перестала чувствоваться вообще, можно спокойно ехать в крайнем левом ряду, не сжимая руль и задний проход каждый раз, как видишь впереди старый асфальт с колеей. Короче говоря, этой резиной доволен полностью".

"Из достоинств здесь приемлемая цена (по сути, в размере 225/45 R19 дешевле будут только "корея" и "китай"), неплохая управляемость (но чудес ждать не стоит) - до визга в поворотах еще ни разу не доходило, в меру шумная, в колее особо не кидает. Как показала практика, резина, несмотря на весьма низкий профиль, довольно крепкая. Недостатки - резина стоит вровень с диском, абсолютно никакой защиты для ваших дисков при парковке к поребрику. Также шины Toyo не славятся износостойкостью, но пока сложно ответить - откатал 1 сезон при небольшом пробеге. В целом это достойный вариант за свои деньги!"

Всесезонная Sailun Atrezzo 205/55 R16 на Ford Focus

Фото: abw.by

Дина Куракевич:

- Мой отзыв будет самым коротким, потому что крайне сложно придумывать, что сказать, когда все хорошо и особых замечаний нет. На этой "всесезонке" я проехала более 10 тысяч километров. Нормальная резина. Протектор износился до 7,5 миллиметра спереди и 8 сзади, исходная глубина была 8,7 миллиметра. К шуму я не особо требовательна, потому что в машине всегда включаю музыку или подкасты - прислушиваться к шинам просто недосуг. Но раз гул не мешает, значит, его уровень вполне приемлем. Главный вопрос, который пока стоит передо мной, - как эта резина поведет себя в плохую погоду и сложных дорожных условиях? Если у меня не будет уверенности в своей безопасности, то, скорее всего, я сменю покрышки. Но это пока вопрос открытый.

Фото: abw.by

Отзывы из интернета

"При покупке особо не рассчитывал за такую цену на такое качество от "китая". Был приятно удивлен. Шина тихая, очень тихая. Шум небольшой появляется на скоростях выше 100 км/ч. Сразу же после установки несколько дней лил дождь - никакого аквапланирования вообще не заметил. Дорогу держит замечательно. Тормозит тоже очень хорошо, в занос ни разу не ушел. На сухой дороге шина тоже тормозит замечательно. Я сначала подумал, что АБС не работает, тормознул на гравии - нет, все работает. Но сцепление с дорогой такое, что на асфальте ни разу не сработала АБС. Пару раз небольшое посвистывание резины - и все. Не ставил хорошую оценку на льду и снегу, так как не довелось еще. Но, думаю, тоже все будет отлично. Если есть такая возможность, зимой дополню отзыв. Шины отлично держат дорогу. У нас на юге снега мало, но часто слякоть и намерзания на дороге. Немного хуже чисто зимних шин, но если не спешить никуда - пойдет, да и цена очень хорошая для такой модели!"

"Брал эту "всесезонку" из расчета эксплуатации в теплое время года по асфальту-грунту, не для зимы. Обратил внимание на глубину ламелей - она в половину высоты протектора. С износом, думаю, эта резина превратится в чисто летнюю. Иногда после гравийки мелкий камешек застревает в протекторе и цокает по асфальту, как будто саморез поймал, но пара км по асфальту - и все нормально очищается".

"В межсезонную смену летней резины на зимнюю встал вопрос выбора новых покрышек для нашей машины. До этого стояла резина Bridgestone Blizzak, и не хотелось потерять в качестве, акустических и ходовых свойствах колес. Как ни странно, но внешне очень понравились шины китайского производителя Sailun. Резина оказалась без резкого запаха, как это обычно бывает с китайскими товарами, очень качественно выглядела и производила впечатление по-настоящему качественной вещи. Балансировка прошла быстро, максимум 30 г на колесо, после чего нам "обули" машинку в новые "тапочки", и мы, счастливые, поехали их обкатывать. Первое впечатление после начала движения по асфальту - практически полное отсутствие шума и гула. По управлению ввиду мягкости пришлось немного привыкать к поворотам. В торможении резина также отличалась от прошлогодней. Попробовал несколько раз резко оттормозиться - каждый раз казалось, что резина сейчас сорвется и пойдет юзом, но она вгрызалась в асфальт и аккуратно останавливала машину. По разгону и расходу бензина никаких внушительных изменений не заметили".

"Покупал "всесезонку", поскольку платить за шиномонтаж посчитал лишней тратой. Тем более зимние и летние комплекты износились, покупать отдельно "зиму" и "лето" было лишней тратой. Откатал лето - резина понравилась: плавно едет, не ведет, по лужам и в дождь управляемость на 5! Зима прошла, считаю, нормально, в гололед справлялась, но при этом авто с АБС и ESP, но без фанатизма. Для трассы на каждый день, наверное, не стоит. Эксплуатирую ее по Москве 90%, где дороги чистят, разовые снегопады не в счет, так что мне понравилась резина. Бесшумность хорошая!"