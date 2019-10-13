Как граждане Польши избирают Сейм и Сенат: фоторепортаж 13.10.2019, 11:59

Фото: Getty Images

На выборах уже проголосовали многие политики и известные люди.

Сегодня в 7.00 (8.00 по Минску) в Польше начались выборы в Сейм и Сенат.

На выборах уже проголосовали многие политики и известные люди, которые призвали сограждан принять участие в важном для страны демократическом процессе, сообщает interia.pl.

Парламентские выборы в Витове (местность в польских Татрах возле границы со Словакией) проходят с этнографическим колоритом.

Фото: PAP

Депутат Европарламента от партии «Право и Справедливость» Эльжбета Рафальска проголосовала на одном из избирательных участков в Гожуве-Велькопольском.

Фото: PAP

«Выборы - это гражданский долг и праздник демократии, это такой важный день для меня, раз в четыре года», - сказал кардинал Казимеж Ниц в воскресенье после голосования в избирательной комиссии № 8 в Варшаве на улице Длуга - «Наиболее важные для меня выборы состоялись в 1989 году, 4 июня. Я помню, это было чрезвычайно важно: обрести свободу, радость победы. Но я думаю, что все последующие выборы имеют одинаковый ранг и важность, мы просто к ним привыкли».

Фото: PAP

Председатель «Гражданской платформы» Гжегож Схетына проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке во Вроцлаве. «Сегодня все должны быть у избирательных урн», - сказала журналистам Схетына после ухода с избирательного участка. Лидер «Гражданской платформы» и его жена проголосовали на избирательном участке в начальной школе № 23 во Вроцлаве.

Фото: PAP

Голосование на одном из избирательных участков в Щецине.

Фото: PAP

Ярослав Валенса голосовал в Гданьске.

Фото: PAP

Фото: PAP

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский и его жена проголосовали в воскресенье утром на избирательном участке в Варшаве. «Я призываю всех пойти на выборы», - сказал Коморовский, покинув избирательный участок. «Это очень, очень важные выборы», - прокомментировал бывший президент Польши. И он подчеркнул: «Каждый голос сегодня очень важен». Коморовский отметил, что интерес поляков к выборам уже заметен. «На моем избирательном участке есть очередь», - сказал он. «Тот факт, что поляки приходят на выборы настолько массово, - добавил он, - является хорошим признаком». Бронислав и Анна Коморовские проголосовали на избирательном участке в лицее Стефана Батория в Варшаве.

Фото: PAP

Председатель SLD Влодзимеж Чажасты проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в Сосновце. Он призвал к участию в выборах и утверждал, что чем выше явка избирателей, тем лучше парламент будет отражать взгляды граждан. «Участие в каждых выборах является обязательным и вытекает из закона. Я призываю всех - проголосуйте. Пусть каждый голосует за того, кого хочет, но примите участие в голосовании», - заявил журналистам глава SLD после того, как покинул избирательный участок в школьном комплексе № 2 в Сосновце. «Без голосования вы не сможете повлиять на то, что будет происходить в Польше », - отметил политик.

Фото: PAP

Адриан Зандберг, лидер партий «Левые вместе», проголосовал на парламентских выборах в Варшаве в воскресенье утром. «Демократия сильна, когда мы участвуем в ней. Идите на выборы, пожалуйста», - призвал Зандберг голосовать. Зандберг проголосовал в окружной избирательной комиссии № 87 на улице Ловицка в микрорайоне Мокотов. Его сопровождали его жена и двое детей - старшая дочь и младший сын. После голосования Зандберг заявил, что призвал всех принять участие в выборах. «Демократия сильна, когда мы участвуем. Идите на выборы, я вас прошу. Поощряйте друзей и знакомых, общайтесь с теми, кто колеблется, потому что каждый голос важен», - сказал Зандберг.