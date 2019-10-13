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Лукашенко оказался не нужен

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  • 13.10.2019, 12:25
Лукашенко оказался не нужен

Поездка диктатора в Житомир прошла на «холостом ходу».

Издание «БелГазета» провело обзор публикаций российских СМИ на тему участия Лукашенко в «Форуме регионов» в Житомире и его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленском.

«Российская тема поднималась на форуме не раз, и не только украинским лидером. Лукашенко однажды даже оговорился, назвав мероприятие форумом регионов России. Когда господин Зеленский его вежливо поправил, белорусский правитель отшутился: «Я испугался. Я думал, неужели я «Владимир Владимирович» сказал», - пишет «Коммерсантъ».

«Посещение малоизвестного форума сразу Лукашенко и Зеленским отодвинуло региональные проблемы на задний план и всем стало ясно, что главная цель - международная политика и попытка «прощупать» друг друга на предмет будущих отношений между странами. Что-то типа: «Как дальше жить будем, сосед, и против кого дружить?», - пишет «Росбалт».

Тут надежды украинской стороны Лукашенко не оправдал до такой степени, что в них даже отсутствовали попытки «аналитических» разборов встречи. Возможно, потому, что было уже ясно, что Лукашенко не станет главным посредником между Путиным и Зеленским, поскольку ему в этой роли фактически отказано. «Формула Штайнмайера» уже принята без его участия, энтузиазма предложение Лукашенко о белорусских миротворцах не вызвало, и какого-то тайного послания от Путина Александр Григорьевич не привез. А зачем? Как выяснилось, телефонная связь между Россией и Украиной исправна, и два президента могут поговорить друг с другом в любой момент».


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