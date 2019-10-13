Жители Бреста вышли на шествие против завода АКБ 13.10.2019, 12:58

(Обновляется) Люди присоединяются к протестующим.

Сегодня жители Бреста вышли на традиционную воскресную акцию против запуска под городом завода аккумуляторных батарей (АКБ).

Об этом сообщает корреспондент Charter97.org из Бреста.

Вначале не центральной площади города «покормить голубей» собрались около 100 человек. Но затем количество людей увеличилось до 150.

Протестующие после обсуждения актуальных проблем по закрытию завода АКБ и политической кампании в стране начали шествие по центральным улицам Бреста. По ходу движения к нему присоединялись новые люди и количество участников акции выросло до 200 человек.