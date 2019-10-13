«Мухи и котлеты»: шесть скандальных случаев в отношениях Путина и Лукашенко 6 13.10.2019, 13:44

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У двух диктаторов периодически сдают нервы.

Издание UDF.BY собрало 6 случаев, когда диктаторы Путин и Лукашенко так поспорили, что почти разругались.

«Даже Ленин и Сталин не додумывались до этого!»

Впервые до публичного спора между правителями Беларуси и России дошло в начале 2000-х. Причем Путин и Лукашенко заставили говорить о себе не только постсоветское пространство, но и едва ли не весь мир.

У молодого российского президента после долгих и безрезультатных переговоров о «конституции союзного государства» сдали нервы. Путин при телекамерах заявил: «И нужно понять, чего мы хотим, чего хотят наши партнеры. Котлеты отдельно, мухи отдельно». И предложил белорусским властям вариант вхождения в состав РФ.

Лукашенко также ответил публичными упреками. Он заявил, что интеграция «торпедировалась», прежде всего, со стороны Кремля. А на предложение Путина отреагировал словами: «Даже Ленин и Сталин не додумывались до этого!»

Вскоре страсти улеглись и о споре правители забыли, сохранив статус-кво.

«Спектакль на уровне президента»

В 2007-м Путин рискнул во всеуслышание рассказать о своих подсчетах дотаций белорусской стороне. Он заявил, что Россия финансирует чуть ли не половину бюджета соседней страны.

«По газу она поддержка измеряется примерно в 3,3 млрд. долларов, по нефти и нефтепродуктам – в 2,5 млрд. долларов… Если вспомнить, что, по данным нашего Минфина, весь бюджет Беларуси в 2007 г. в долларовом эквиваленте – это около 14 млрд., то наша поддержка выражается в цифре примерно 41%», – сказал Путин.

Лукашенко ответил коллеге, принимая в Минске лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Спектакль на уровне президента – это просто смешно», – отметил правитель Беларуси.

По его словам, страна покупала у России нефть даже по более высокой цене, чем Украина.

Спор о том, во сколько РФ обходится поддержка союзника, затих лишь на время.

«Я говорил Путину не делать этого, это угрожает страшным потерям белорусско-российских отношений»

В 2009-2010 годах спор правителей о цене на газ и нефть вышел на новый уровень и перерос в открытый конфликт.

Путин вновь публично занялся подсчетами оказываемой поддержки: «В этом году (Беларусью) из российских источников получен 1 млрд. 150 млн. долларов как минимум».

На тот момент белорусская сторона сильно задолжала «Газпрому» и Минск делал вид, что платить не собирается, не признавая долг.

Спустя несколько месяцев Лукашенко сделал то, что больше никогда себе не позволял: выступил с прямыми обвинениями в адрес Путина.

Во-первых, он рассказал, что тот лично принимал решение об отключении газа Беларуси в 2004 году:

«Я говорил Путину не делать этого, это угрожает страшным потерям белорусско-российских отношений. Этот рубец не зарубцуешь».

Во-вторых, по словам Лукашенко, Путин по сути организовал заговор против его страны, препятствуя поставкам белорусского продовольствия на российский рынок. В-третьих, руководитель нашей страны обвинил коллегу в попытках сорвать интеграционные процессы.

Путин отвечать публично на обвинения не стал, но конфликт между властями продолжался до самого конца 2010-го: Москва больше года терроризировала Лукашенко накануне «президентских выборов».

«Володя, не порти мне вечер»

Этот спор Путина и Лукашенко журналисты непосредственно наблюдать не могли, но пару лет назад правитель Беларуси изложил его таким образом. Как обычно дело касалось цен на энергоносители.

По словам Лукашенко, договоренности были практически достигнуты, когда российский президент отказался идти на встречу.

«Поехали к нему, до двух часов ночи, обсудили все вопросы, как родные люди. И последний вопрос: он берет свои бумаги, долго пытается мне что-то объяснить. Я говорю: «Подожди, ты хочешь сказать, что вы не можете этим путем идти, как вы мне эту таблицу прислали?» – «Да, у меня мотивация, министры пришли». – «Слушай, Володя, не порти мне вечер. Я понял – не можешь. Это твой товар, это твой продукт. Не можешь – не надо», – рассказал руководитель страны.

В конце рассказа Лукашенко добавил о долгих переговорах и отсутствии окончательной договоренности: «Как я могу это расценивать? Как издевательство».

Всего через год лидеры двух стран вернуться к старому спору.

«Наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а РФ!»

В конце 2018 года саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге проходил тихо и мирно, пока Лукашенко не поднял вопрос о цене на энергоносители. Перепалка попала в прямой эфир.

На упреки главы Беларуси о слишком высокой стоимости, Путин сказал, что цена газа для его страны почти в два раза ниже, чем для Германии. Лукашенко это не убедило, и он привел свой аргумент:

«Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация!»

Осознав, что спор становится излишне эмоциональным и ситуация выходит из-под контроля, Путин предложил продолжить дискуссию после ухода журналистов – за закрытыми дверями.

Последствия этого спора ощущаются до сих пор. Москва предложила Минску отдать часть суверенитета в виде углубленной интеграции взамен на больший объем дотаций. Правительства сейчас работают над согласованием дорожных карт.