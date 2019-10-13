WP: Турция могла намеренно обстрелять базу США в Сирии 1 13.10.2019, 14:16

1,506

Турецкие военные знали, где располагались американские позиции.

Вооруженные силы Турции могли намеренно провести артиллерийский обстрел позиций американских военнослужащих в районе сирийского Кобани, чтобы оттеснить их дальше от сирийской границы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников американской администрации (перевод — РБК).

Как пишет издание, военные считают, что Турция стремится контролировать намного более протяженную полосу, чем было оговорено. Один из офицеров, который служил на северо-востоке Сирии, сообщил, что обстрел вели с турецкой стороны границы 155-мм снарядами. «Это оружие площадного поражения. Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами», — сказал он. Военный отметил, что турецкие военные знали, где располагались американские позиции, поэтому обстрел мог быть преднамеренным. И добавил, что американские войска находились на обстрелянной позиции несколько месяцев и что она одна из самых четко обозначенных в этом районе.

Другой чиновник заявил, что Пентагон, «очевидно», сообщил турецкой стороне, где находятся военные, и те «определенно подошли ближе, чем хотелось бы».

Ранее Reuters сообщил, что рядом с аванпостом американских сил в районе сирийского Кобани произошел взрыв. Позднее Минобороны США пояснило, что военные 11 октября подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны турецких позиций. Взрыв произошел в нескольких сотнях метров от места, которое находится за пределами зоны безопасности и где, как «как известно туркам», присутствуют американские войска, отмечали в ведомстве. В Пентагоне уточнили, что войска США не выведены из Кобани, а также потребовали, чтобы Анкара избегала шагов, которые могут привести к немедленным оборонительным действиям.

Минобороны Турции заявило, что целью обстрела позиций были боевики, которые ранее обстреляли турецкую погранзону. В военном ведомстве также указали, что после получения уведомления от американской стороны огонь был прекращен.