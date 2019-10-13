Как трасса к Крымскому мосту стала «дорогой в ад» для оккупантов 6 13.10.2019, 14:38

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Случайность или карма?

На новой крымской трассе «Таврида» продолжают с ужасающей регулярностью происходить ДТП с жертвами и пострадавшими. Крымчане в соцсетях требуют закрыть «дорогу смерти» и высказывают претензии к ее строителям, сообщает «Крым.Реалии».

Только за начало октября на трассе «Таврида» случилось несколько резонансных ДТП со смертельным исходом.

Трасса смерти собирает урожай

На трассе «Таврида» 5 октября, возле г. Белогорск, произошла авария. Столкнулись пять автомобилей

2 трупаhttps://t.co/m3Z9GhuccT pic.twitter.com/0AFvSJ80Lf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 5, 2019

Трасса смерти собирает урожай

Сегодня утром в Крыму на трассе "Таврида" произошло уже очередное смертельное ДТП.

Легковушку размазало pic.twitter.com/9sShaJhtCH — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 4, 2019

Трасса смерти собирает урожай

Две легковушки и КАМАЗ столкнулись на трассе «Таврида»под Приморским,Фео

погибли трое pic.twitter.com/EOz1LveZDf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 1, 2019

В Крыму раздаются все более настойчивые требования закрыть «дорогу смерти», как уже прозвали в народе трассу «Таврида».

Татьяна Александровна

Поддерживаю !

Вилия Преснякова

Да ужасная дорога, я все время стараюсь по старой ехать

Евгений Брезицкий

У меня ощущение, что если собрать портреты всех погибших и пострадавших и вдоль обочины поставить, то не останется свободного места

Леонид Карпов

...водителей пустили на дорогу-стройплощадку, которая до открытия уже превратилась в кладбище. Ежедневные сводки и фото страшных ДТП с травмами и смертями. Каждый день печальные вести с "Тавриды". Надо же что-то делать с этим!

Юрий Бернадин

Согласен! Гибель людей на этой недостроенной трассе на совести тех, кто отрапортовал о её готовности. Правда, абсолютно нет уверенности в наличие этой самой совести.

Таврид Музафаров

Надо было просто строить новую трассу и не трогать старую, иметь резервную дорогу на всякий случай. Но Аксенов решил скинуть старую с содержания республики к федералам (Таврида будет содержаться за счет федерального бюджета). От старой трассы останется «живописная разбитая грунтовка» от Белогорска до Феодосии три города на этом пути умрут и содержать дорогу будет незачто.

Эта трасса была самой дорогой в обслуживании в Крыму и нуждалась в капитальном ремонте.

Поэтому из-за жадности пожинаем смерти на недоделанной трассе.

Я лично предлагал оставить старую трассу, а Тавриду потом можно будет сделать платной, а деньги направлять на ремонт других дорог.

Людвика Пападопулу

Дорога смерти. Настроили упыри.