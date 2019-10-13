На парламентских выборах в Польше проголосовало более 18% избирателей

На парламентских выборах в Польше проголосовало более 18% избирателей1
- 13.10.2019, 14:53
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Из крупных городов самая высокая явка — в Белостоке и Варшаве.
Граждане страны голосуют активнее, чем на прошлых выборах в Сейм и Сенат.
На парламентских выборах в Польше проголосовало 18,14% избирателей. Об этом говорится в официальном заявлении Государственной избирательной комиссии, сообщает onet.pl.
Явка на выборах 2019 года выше на 1,67 процентных пункта по сравнению с парламентскими выборами 2015 года.
Самая высокая явка зафиксирована в гмине Цисна (Подкарпатское воеводство) - 35,91%.
Из городов самая высокая явка — в Белостоке и Варшаве, самая низкая - в Гданьске и Гожуве-Велькопольском.
Из воеводств самая высокая явка (21,37%) зафиксирована в Малопольском.